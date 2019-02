Ragazzo muore in seguito ad una lite domestica

Continuano le indagini da parte della procura di Reggio sulla morte del giovane di 24 anni residente in via Ibarruri finito al pronto soccorso dopo una violenta lite familiare. Il decesso è stato registrato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove il il ragazzo era stato trasportato in condizioni critiche. A segnalare il caso sono stati i vicini, dopo essersi accorti di una violenta discussione che, secondo gli inquirenti, è degenerata nella violenza. I sanitari hanno cercato di salvare la vita al ragazzo, ma a nulla è servito a causa dello stato in cui era stato raggiunto.