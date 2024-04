Sinner si rifiuta di giocare, per lui momento difficile

Jannik Sinner si è rifiutato di giocare, una notizia che fa il giro del web e sottolinea un momento di difficoltà in cui questo è stato protagonista.

Tennista formidabile ha lasciato senza parole un pubblico sempre molto prodigo di complimenti nei suoi confronti. Il rifiuto è diventato virale e commentatissimo.

Sinner non è solo il tennista del momento, ma è lo sportivo di quest’ultimo anno. Il giovane altoatesino, nato a San Candido il 16 agosto di 23 anni fa, è riuscito a portarsi, nonostante la giovane età, al secondo posto della classifica Atp di tennis maschile. L’ha fatto con personalità e grandi vittorie, riuscendo a raggiungere un livello che mai nessuno prima aveva toccato in carriera.

Oggi però a fare rumore è un rifiuto che non ci aspettavamo e che sottolinea come si sia sentito in imbarazzo e in difficoltà di fronte alla proposta. Fatto sta che in molti hanno commentato questo episodio, con l’opinione pubblica che si divide tra chi considera la sua decisione errata e chi invece è convinto che abbia fatto bene. Ma andiamo con ordine e sottolineiamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Sinner e il rifiuto

Negli scorsi giorni si è parlato a lungo del rifiuto di Jannik Sinner, un no a una proposta che ha fatto molto rumore ed è stato raccontato da tutti i giornali del nostro paese.

“Sinner rifiuta di giocare a tennis con le Iene” questo il titolo che in molti hanno evidenziato, fino a quando il video del servizio è stato mandato in onda e ha raccontato qualcosa di diverso. Stefano Corti si è presentato a Jannik durante un allenamento e gli ha chiesto di fare due scambi a tennis e l’atleta azzurro ha risposto di no.

Ricordiamo anche che le Federazioni mettono severe regole per evitare che i loro tesserati si possano infortunare durante magari un servizio televisivo non proprio necessario sotto il punto di vista sportivo. Sinner però è stato gentilissimo e ha scambiato due colpi di ping pong con l’inviato della trasmissione che ha potuto così scambiarci anche due battute.

Ancora una volta, anche in questo caso, il ragazzo è riuscito a conquistare tutti con la sua semplicità e la sua genuinità, dimostrandosi ragazzo d’oro e con grandissime qualità umane oltre che tecniche. Insomma Sinner piace proprio a tutti anche a quelli delle Iene che non sempre sono teneri con i protagonisti dei loro servizi televisivi.