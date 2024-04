Isola dei Famosi, non era mai accaduto prima: episodio censurato, è mistero

All’Isola dei Famosi è accaduto qualcosa che non si era mai visto prima in passato, un episodio censurato ha spaventato i fan che si sono espressi sui social network.

La trasmissione di Canale 5 regala nuove sorprese negative che lasciano senza parole. Andiamo a vedere cosa è accaduto e come ha reagito il pubblico.

Il survival game regala grandi imprevisti anche in questa nuova edizione, dove abbiamo visto un cast molto vario e con diversi inattesi personaggi. Improvvisamente è scoppiata una polemica con un episodio censurato che ha portato a tuonare il pubblico sui social network.

Insomma un inizio molto polemico che non ci aspettavamo di dover commentare fin da subito in questo modo. Un botta e risposta dopo una situazione che ancora oggi non si chiarisce e fa discutere. Ma andiamo ad analizzare più da vicino quanto accaduto.

Isola dei Famosi, episodio censurato

Un episodio censurato de L’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere con alcuni che hanno addirittura attaccato la produzione di essere poco chiara sotto diversi punti di vista. Non possiamo assolutamente commentare con certezza cosa è accaduto, ma proveremo a spiegarvi quello che è noto.

Francesco Benigno è stato espulso dal programma per via di una lite con Artur Dainese di cui però si sa poco. La produzione non ha mostrato le immagini della discussione, specificando che l’esclusione è arrivata “a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma. Le dichiarazioni diffuse attraverso i proprio canali social da Benigno sono da considerarsi offensive e lesive oltre che prive di fondamento”.

Così ha parlato Banijay Italia che ha difeso anche operatori, autori e personale medico per la loro imparzialità che non può essere assolutamente messa in discussione. Benigno ha fatto un video sottolineando che “il mio avvocato me l’ha permesso” per tranquillizzare chi si è preoccupata per questa situazione. L’attore aveva specificato, in un altro post, che “se fossi stato escluso per validi motivi perché inventarsi un falso ritiro“. L’uomo ha parlato di proposta di ritirarsi da parte della produzione da lui rifiutata.

I fan vorrebbero capirne qualcosa in più e siamo sicuri che si cercherà di fare chiarezza nella prossima puntata serale con la sensazione che ci sarà molto da dire e vedremo se Francesco sarà in studio per poter dire la sua. Il pubblico non vede l’ora di capire qualcosa in più.