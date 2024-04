Lutto Juventus, vanno via tutti i big: l’11 del prossimo anno farà fatica ad arrivare in Europa

Le voci che si muovono attorno alla Juventus creano un po’ di preoccupazione. Sono molte le indiscrezioni che fanno capire come potrebbero andare via diversi big.

Con la rosa che si prospetta c’è qualcuno che sussurra che sarà difficile anche arrivare in Europa League. Ma sarà davvero così?

Partiamo dalla porta, Szczesny non è mai stato in dubbio ma alcune sue ultime indiscrezioni hanno fatto vacillare diverse certezze. Gleison Bremer è cercato soprattutto dall’Inghilterra, dove ci sono diversi club pronti all’assalto per mettere a segno un colpo di caratura internazionale. La Juve vacilla anche perché ha bisogno di liquidi e da lui potrebbe ottenerli.

L’unico sicuro di rimanere dietro è Danilo che è anche il capitano di questa squadra e si è preso il compito di risollevare le sorti di un club caduto in disgrazia dopo nove anni di successi incredibili. Si ripartirà dai giovani e c’è la sensazione che si voglia puntare forte sull’olandese Huijsen pronto a tornare dal prestito secco alla Roma di Daniele De Rossi dove ha alternato cose buone ad altre che lo sono decisamente meno.

Centrocampo e attacco da rifondare

Il centrocampo e l’attacco sono totalmente da rifondare. Pare ormai certo che Adrien Rabiot non rinnoverà, soprattutto se andrà via Max Allegri. Possibili addii anche per giovani che hanno deluso come Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. Manuel Locatelli e Weston McKennie rimarranno ma non saranno titolari o comunque hanno dimostrato di non poterlo fare con continuità. Non verrà riscattato il deludente Carlos Alcaraz.

Se il sogno tra gli arrivi è quello di Jorginho, aggiungiamo irrealizzabile, il nome più gettonato e strapagato è quello di Merino che non entusiasma però i tifosi. Sugli esterni via i deludenti Filip Kostic e Timothy Weah, partirà anche Samuel Iling Jr per una bella plusvalenza. Andrea Cambiaso è l’unico certo della permanenza, con tanti nomi che si fanno per i sostituti.

Davanti però arrivano brutte notizie. Kean e Milik sono due punti interrogativi con la valigia in mano, Vlahovic e Chiesa non sono più sicuri di rimanere. Soule sarà sacrificato. L’unico certo di rimanere è Kenan Yildiz che seppur abbia già dimostrato di essere un grande talento ha bisogno ancora di crescere. E chi arriverà? I nomi di Zaccagni, Martial e ancora altri non convincono il pubblico.