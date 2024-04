Jannik Sinner, il tennista italiano pronto a diventare numero 1 al mondo: quando e come può accadere

Reduce dalla vittoria al torneo di Miami, il tennista Jannik Sinner è ora il numero 2 al mondo: in tanti scommettono che diventerà il numero 1.

Oramai è diventato il numero 2 al mondo, dietro al mostro sacro Djokovic, ma la vittoria al torneo del Miami Open ha spalancato definitivamente le porte del successo al giovane Jannik Sinner, l’azzurro più forte della storia del tennis. Il trionfo di Miami ha consacrato l’altoatesino, mai nessun italiano si è spinto fino a questo punto, e in tanti pensano che presto diventerà il numero 1 in assoluto.

Sinner ha scavalcato lo spagnolo Alcaraz nel ranking mondiale, e tra qualche tempo si presenterà sulla terra rossa da numero 2. “Essere il numero 2 ha un enorme significato per me”, ha rivelato il tennista dopo la conquista della coppa a Miami, “la cosa più importante, però, resta la performance. È una bellissima sensazione”. Insomma, per Sinner contano la preparazione e l’esecuzione. I premi arrivano dopo.

Quello che conta è l’allenamento e il sacrificio nello sport: Sinner sempre più in alto

Dopo l’Australian Open e Rotterdam, Sinner ha conquistato il terzo titolo del 2024 con il Masters 1000 di Miami. Sembra irrefrenabile, un’onda che tutto travolge. È stato un inizio di stagione travolgente, e ha lasciato di stucco persino la campionessa Serena Williams, sbalordita dalla performance in campo del giovane italiano.

La vittoria schiacciante nella finale contro Grigor Dimitrov ha confermato la potenza del tennista, e la sua superiorità tecnica. Ormai, di fronte a lui, c’è soltanto una persona, il campione dei campioni, Novak Djokovic. Tuttavia, parliamo di generazioni diverse, e tra non molto potremmo assistere al passaggio di testimone.

Quando Sinner diventerà numero 1 al mondo

Tra poco si aprirà la stagione sulla terra battuta, campo forse meno congeniale per Sinner, ma siamo tutti ottimisti, persino il tennista, il quale ha dichiarato che “Ora sono più completo rispetto allo scorso anno, ho movimenti diversi e mi adatto più velocemente. Fisicamente mi sento più forte”. Sulla terra rossa, il favorito resta sempre Djokovic.

Gli appuntamenti più importanti sono quello di Montecarlo, di Madrid, di Roma e il Roland Garros. Il torneo di Parigi è il grande obiettivo, come annunciato da Sinner stesso. Non resta che seguire le prodezze di questo giovane, che ha fatto scoprire, o riscoprire, agli italiani, tutta la magia del tennis. In tanti si aspettano il sorpasso definitivo entro massimo un paio di anni.