Forzano una porta di servizio e rapinano un supermercato, a Reggio Emilia

Mediante l’uso di un grimaldello per forzare una porta di servizio e introdursi nel supermercato, un gruppo di ladri hanno effettuato un colpo al Conad di via Pariati, tra viale Umberto e il Cimitero Monumentale. Nel furto, hanno portato via salumi e altra merce dagli scaffali, provocando danni per alcune migliaia di euro. Sul posto sono poi sopraggiunti i Carabinieri per il sopralluogo e i rilievi per l’avvio dell’indagine.