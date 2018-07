Via Fratelli Rosselli, uomo trovato cadavere in un appartamento

Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, motivo per cui non è stato ufficialmente identificato. La polizia è arrivata sul posto in seguito alla richiesta di intervento da parte del proprietario di un appartamento attualmente affittato che, non avendo notizie da tempo dell’inquilino, ha effettuato un controllo all’interno dell’immobile e ha trovato il cadavere dell’uomo che, probabilmente, è l’inquilino. Il corpo dell’uomo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, motivo per cui non è stato ufficialmente identificato. Non ci sono elementi che facciano pensare a responsabilità da parte di terzi.