Il Comune premia i dirigenti: 91mila euro lordi per il 2016

Ammonta a 91.254,06 l’importo (lordo) che il Comune di Reggio Emilia liquidera’ ai suoi dirigenti e direttori di area a titolo di “indennita’ di risultato” per l’anno 2016. E’ tutto nero su bianco in un provvedimento del servizio “Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione”, con la data di oggi, che specifica come il “premio” e’ suddiviso in 87.453 euro per i dirigenti incaricati nei diversi servizi del Comune e assegnato per la restante parte di 3.800 euro ai dirigenti dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. Nell’atto non sono specificati quali siano stati gli obiettivi concretamente raggiunti, ma si da’ atto “che occorre procedere alla corresponsione della indennita’ di risultato spettante ai dirigenti in servizio e ai direttori di area per l’anno 2016, in seguito alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi attesi per i rispettivi anni di riferimento”. Qualche ragguaglio in piu’ lo si trova invece nel documento riguardo al metodo di valutazione, che per tutte le figure apicali della “macchina comunale” (dirigenti e direttori d’area) si sostanzia “in un 70% legato alla percentuale media di raggiungimento degli obiettivi delle strutture che fanno parte dell’area e un 30% legato alla valutazione (espressa in un punteggio da 1 a 5) delle capacita’ manageriali e dei comportamenti organizzativi”. Sotto quest’ultima voce ricadono per i dirigenti le voci di “capacita’ decisionale”, “consapevolezza organizzativa” e attitudine a “lavoro di gruppo ed integrazione”. Il premio di risultato accordato nel 2016 risulta infine in linea con quello dell’anno precedente. Per l’anno 2015 infatti i riconoscimenti ai dirigenti ammontavano a poco piu’ di 60.000 euro mentre circa 35.000 sono stati destinati ai tre direttori d’area: Antonio Russo, (ex capo della Municipale ed ex direttore dell’area Servizi alla Citta’, andato in pensione dall’1 giugno 2016), Massimo Magnani (nella sua funzione di direttore dell’area Competitivita’ e Innovazione sociale)e Giordano Gasparini (in qualita’ di direttore dell’area Servizi alla persona).