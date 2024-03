Isola dei Famosi, spunta il nome di uno dei concorrenti: l’indiscrezione

“L’isola dei famosi” sta per ripartire, alla guida del programma Vladimir Luxuria: si delinea il cast ufficiale e spunta il nome di un concorrente.

Si chiude il Grande Fratello e riparte, senza una sosta, un altro atteso reality show. È la volta de “L’isola dei famosi”, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 8 aprile, con la conduzione inaspettata di Vladimir Luxuria. Dopo le polemiche relative all’allontanamento di Ilary Blasi da Mediaset e la sua sostituzione con Luxuria, uno dei reality più longevi della tv è pronto a fare ritorno.

Ad affiancare Luxuria, troveremo Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata al posto di Alvin, mentre in studio ci saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e un’altra figura misteriosa. Stretto riserbo riguardo al cast ufficiale che partirà per l’Honduras, anche se ormai in rete circolano diverse indiscrezioni. Tra i tanti, spunta anche il nome di un volto conosciuto di Netflix. Di chi si tratta?

Il cast pronto a prendere parte al reality di Canale 5 “L’isola dei famosi”, spunta un nuovo nome

Dopo le novità introdotte al “Grande Fratello”, per volere dell’Amministratore Delegato dell’azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, si attendono grosse novità anche per “L’isola dei famosi”, con il debutto nella veste di presentatrice di Vladimir Luxuria. Da opinionista, Luxuria ha soffiato il posto alla Blasi. Nel frattempo, si susseguono in rete le indiscrezioni sul cast.

Oltre alla partecipazione quasi certa dello chef Joe Bastianich, reduce dalla trasmissione “Pechino Express” e già annunciata da tempo, si aggiunge un volto noto di Netflix. Si è parlato anche del cantante Sangiovanni, notizia poi smentita dallo stesso, il quale avrebbe rifiutato l’offerta. Ma chi è il personaggio che sarà uno dei concorrenti?

Si delinea il cast de “L’isola dei famosi”: i nomi dei concorrenti

Si tratta di Pietro Fanelli, giovane modello di “Summer Job”, serie tv di Netflix, ancora poco conosciuto al grande pubblico. Fanelli si è contraddistinto nel reality targato Netflix per via del suo carattere istintivo. In passato, infatti, ha aspramente criticato il programma nel quale ha partecipato. La sua personalità, però, potrebbe essere una carta vincente a “L’isola dei famosi”.

L’indiscrezione, diffusa dal portale Biccy, parlerebbe di alcune trattative in corso tra il ragazzo, 20enne, e la produzione Mediaset. Intanto, sappiamo della partecipazione della sportiva Valentina Vezzali, e sono ancora in forse i concorrenti Greta Zuccarello, ballerina di “Ciao Darwin”, la rapper Beba e l’attrice Maitè Yanes. Non resta che aspettare la lista ufficiale del cast.