“Via dal Grande Fratello”, arriva l’addio del volto più amato: la risposta ufficiale

Il volto più amato del Grande Fratello ha risposto in merito al suo addio al reality. Quali sono state le sue parole?

L’attuale edizione del Grande Fratello sta volgendo al termine ed è arrivato il momento dei bilanci, non solo da parte dei concorrenti del reality ma anche da parte dello stesso Alfonso Signorini.

Questa edizione del reality show ha avuto l’obiettivo di invertire la rotta rispetto agli ultimi anni. Così si spiega anche la presenza di Cesara Buonamici nel ruolo di unica opinionista del Grande Fratello. La partecipazione della giornalista è stata sicuramente una scommessa che ha cercato di alzare il tiro rispetto alle ultime stagioni.

Si procede spediti verso il giorno della finale, quindi, e i telespettatori non possono fare a meno di chiedersi quale sarà il destino di uno dei volti più amati del programma. A dare la risposta definitiva ci ha pensato la diretta interessata, in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero.

Addio al Grande Fratello? La risposta della protagonista toglie ogni dubbio

Ad una settimana dalla finale del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha voluto confessare cosa ha imparato da questa avventura, con un occhio rivolto anche alla prossima edizione. Le parole della giornalista sono state chiarissime e spiegano pienamente quanto vissuto e quali sono le sue idee future.

Al quotidiano Libero ha confidato di come il Grande Fratello sia un gioco ma anche un esperimento sociale, soprattutto per chi non l’ha mai fatto. Questo perché si vedono i caratteri, i comportamenti, i difetti e i pregi dei concorrenti, così, sottolinea la giornalista, da imparare a guardare e capire per poter intervenire. La Buonamici ha parlato di un’esperienza lunga, che è diventata un elemento presente nel ritmo della sua vita professionale.

Alla fine, evidenzia, ci si abitua e si va avanti e certamente le mancherà qualcosa dopo la fine di questa edizione. In vista della prossima, la giornalista di casa Mediaset lascia una piccola porta aperta per un suo possibile ritorno. La Buonamici ha rimesso la decisione ai vertici dell’azienda, evidenziando tuttavia il fatto di essersi trovata bene durante l’avventura.

Insomma, sembra che per Cesara Buonamici possa proseguire questa collaborazione, ma la decisione finale spetta a Mediaset. Di certo, l’azienda tirerà le somme alla conclusione dell’edizione in corso per valutare come strutturare il reality in vista del prossimo anno, magari la Buonamici potrà essere affiancata da un’altra opinionista per generare un sano confronto sulle dinamiche provenienti dalla casa più spiata d’Italia.