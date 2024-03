Isola dei Famosi 2024, annuncio ufficiale: svelata la data di partenza, cambia tutto a Mediaset

È stata finalmente rivelata la data di partenza de L’Isola dei famosi. Il reality dei naufraghi è stato rivoluzionato: ecco le prime indiscrezioni.

Dopo mesi di programmazione, il Grande Fratello cederà il testimone alla nuova edizione de L’Isola dei famosi 2024. Il reality dei naufraghi, inizialmente, non era stato inserito nei palinsesti Mediaset, ma poi la dirigenza di rete ha deciso di mandarlo in onda apportando alcune modifiche. Le prime indiscrezioni rivelano come è stato rivoluzionato il noto format, quali sono i concorrenti scelti, e a chi è stata affidata la nuova conduzione. Con novità anche per quanto riguarda gli opinionisti in studio.

In base a quanto riferito da Alfonso Signorini, il GF terminerà il 25 marzo e non il 4 aprile come aveva spoilerato a Pomeriggio 5 Cesara Buonamici. Confermata la consolidata staffetta con L’Isola dei Famosi, che è giunta alla sua 18esima edizione. Il reality non è stato affidato a Ilary Blasi, la cui presenza è prevista al timone di Battiti Live.

Pier Silvio Berlusconi ha voluto alla conduzione Vladimir Luxuria, di cui ha rinnovato più volte la sua stima. Quest’ultima conosce il programma molto bene – sia come ex naufraga, che come ex opinionista. In studio con Luxuria ci saranno Sonia Bruganelli e probabilmente Alvin, mentre come inviata è stato fatto più volte il nome di Elenoire Casalegno.

La trasmissione dovrebbe terminare a metà giugno: ma quando è previsto il debutto? E chi sono i naufraghi scelti? Come per il Grande Fratello, anche per l’Isola, l’AD di Mediaset ha chiesto maggiori contenuti, per questo la scelta dei concorrenti è decisiva per il successo del format. I nomi che circolano in rete e che ancora non sono stati resi ufficiali appaiono decisamente interessanti.

Isola dei famosi 2024: decisa la data del debutto

Gli appassionati dei reality sono già proiettati verso il debutto de L’Isola dei famosi 2024. La prima puntata del format, ormai consolidato, dovrebbe andare in onda lunedì 8 aprile, mentre i naufraghi dovrebbero lasciare l’Italia il 31 marzo. A rivelarlo con certezza, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Tra i concorrenti candidati dovrebbero esserci Joe Bastianich, ma anche Marina Suma, nota attrice degli anni ’80 e ’90. E ancora Edoardo Stoppa, Francesco Benigno e Matilde Brandi. Tra i nomi in lista spiccano LDA e Albe, insieme alla pornostar Selen. Possibile la presenza di Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island. Come da copione, il reality dei naufraghi si svolgerà in Honduras, location storica del format.