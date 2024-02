Isola dei Famosi 2024, nome bomba tra i concorrenti: arriva direttamente dal Grande Fratello

Si lavora per formare il cast dell’Isola dei famosi: ecco chi spunta tra i nomi di questa edizione, un concorrente arriva dal GF.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 l’8 aprile. Come ormai è noto, alla conduzione non troveremo Ilary Blasi ma la sua vecchia opinionista Vladmir Luxuria. Un vero e proprio cambio di rotta che ha stupito i fan del programma. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio e TvBlog, accanto all’ex parlamentare ci saranno Sonia Bruganelli, che torna a fare l’opinionista, e Alvin, ex inviato della trasmissione.

Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo, per adesso il nome più gettonato sembra essere quello di Elenoire Casalegno. Intanto, Vladmir si è messa all’opera per formare il proprio cast ed è recentemente spuntato fuori il nome di una gieffina.

Isola dei Famosi 2024: spunta un nome bomba tra il cast

Manca circa un mese per l’inizio di una nuova edizione del reality. Anche quest’anno l’Isola dei famosi va in onda e con tanti cambiamenti. Il primo concerne il cambio di guardia alla conduzione, ma anche gli opinionisti e l’inviato. Nell’attesa di avere conferme sul possibile nome di Elenoire Casalegno, ecco che l’ex parlamentare si è messa alla ricerca dei nomi per completare il suo cast.

Fino ad oggi è stato confermato solo Joe bastianich ma nelle ultime ore è spuntato fuori anche un altro nome bomba. Si tratta di una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ovvero Beatrice Luzzi. Proprio così, pare che Luxuria stia facendo il possibile per averla. Inoltre, sembra possibile una proposta da opinionista.

Precisiamo che per adesso si tratta di indiscrezioni che non trovano conferma da nessuna parte, soprattutto perché Beatrice al momento non sa di tale possibilità. Dopo mesi chiusa nella Casa potrebbe aver voglia di stare assieme alla sua famiglia e non di certo partire per una nuova avventura, decisamente molto più difficile. Ma le notizie sull’Isola dei famosi 2024 non finiscono qui.

La nuova presentatrice, proprio come è accaduto con il Grande Fratello, potrebbe avere un cast misto, quindi formato da persone famose e non. Per adesso, però, non si sa nemmeno quanto durerà l’avventura di Luxuria al timone dell’isola. Se verrà confermata la formula dello scorso anno, ci si potrebbe fermare a 10 appuntamenti con una puntata a settimana al lunedì. Ricordiamo infine che non ci sarà modo di vedere una diretta 24 ore su 24.