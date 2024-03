Muschio Selvaggio, l’addio di Fedez è ufficiale: chi sostituirà il rapper

È ufficiale l’addio del rapper Fedez al podcast Muschio Selvaggio, il format che ha fondato insieme a Luis Sal: chi sarà il sostituto?

Alla fine, dopo mille peripezie, il format Muschio Selvaggio, il podcast seguitissimo dal pubblico, è pronto a tornare in scena, dopo le vicende che hanno riguardato il protagonista e fondatore Fedez. Il Pandoro Gate, che ha stravolto la vita dei Ferragnez, con l’Anitrust che indaga sulla carriera di Chiara Ferragni, ha inevitabilmente colpito anche Fedez e la sua carriera.

Dallo scandalo dello scorso autunno, la stabilità di coppia ha iniziato a vacillare, fino all recente rottura, dove Fedez ha fatto i bagli e si è trasferito. Tra l’altro, è accusato persino di avere qualche intrallazzo con la showgirl Paola di Benedetto. A subire un arresto è stata anche la sua carriera, e ora arriva l’ufficialità della conclusione del podcast Muschio Selvaggio, condotto insieme a Luis Sal.

Chi sostituirà Fedez alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio, affiancando Luis Sal

Date le delicate vicende legali che hanno coinvolto il rapper, si è temuto per la chiusura definitiva del format, fondato insieme all’amico youtuber Luis Sal. Dopo il litigio tra i due, tutto è stato chiarito, e il podcast è pronto a ripartire, ovviamente senza l’apporto del rapper, alle prese con altre beghe.

Luis Sal è dunque pronto a riprendere lì dove aveva interrotto. Ma chi sarà il sostituto di Fedez? Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi, personaggi inevitabilmente legati al mondo del web, youtuber e influencer affermati.

La scelta, a quanto pare, è ricaduta su Andrea Hakimi, conosciuto con il nome di Homyatol, tra i primi streaming di Twitch in Italia e attivo in rete sin dal 2010. In realtà, non sappiamo se Homyatol sostituirà definitivamente Fedez, diventando conduttore, oppure se sarà soltanto un ospite o una spalla di Luis Sal.

Chi è Homyatol, il sostituto di Fedez a Muschio Selvaggio

Nato nel 1993, Andrea si è trasferito a Livorno per motivi familiari. Dopo aver abbandonato l’università, ha iniziato a orientare la sua carriera sul web, aprendo il canale YouTube, che oggi conta quasi 600 mila iscritti. Tra le sue pubblicazioni ci sono video divertenti, altri legati al mondo dei videogiochi.

Nel 2016 approda in tv in compagnia di Maurizio Valente, per il programma Googlebox, nel 2018 sbarca su Twitch, dove condivide i suoi viaggi in giro per l’Italia. Il boom durante la pandemia, dove ha ampliato il suo format, arrivando a intervistare in diretta personaggi popolari.

Da ospite di Muschio Selvaggio, ora Homyatol potrebbe diventare il nuovo conduttore. Nel frattempo, la crisi tra Fedez e La Ferragni, prosegue, tanto i due avrebbero litigato persino al compleanno della loro bambina.