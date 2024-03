Fedez lascia casa: il video con il padre non lascia spazio a dubbi

Fedez ha lasciato per sempre l’immenso nido costruito negli scorsi mesi con Chiara Ferragni. Il video con il padre Franco è inequivocabile.

Se in autunno gli scatoloni dei Ferragnez sono approdati nella loro nuova penthouse di City Life, a distanza di pochi mesi escono, ma solo quelli di Fedez. Ormai ex, l’imprenditrice e il rapper hanno ristrutturato per mesi il mega appartamento milanese, costruendo una reggia nel segno del lusso, pensandola per il futuro dei loro figli Leone e Vittoria.

Neanche il tempo di trasferirsi, che il caso del Pandoro Balocco griffato dalla Ferragni ha fatto scoppiare un caso mediatico e giudiziario senza precedenti. A catena all’influencer è successo di tutto, vedendo il suo impero traballare. Ma non solo. Anche il suo matrimonio è entrato in crisi: dopo settimane di gossip incessanti, sembra che ormai tra lei e il rapper non ci sia proprio margine di recupero. A confermarlo le recenti stories di Fedez in cui si è ripreso intento a lasciare la casa in cui ha vissuto per pochi mesi con Chiara.

Fedez lascia casa: il padre Franco lo aiuta a trasportare gli scatoloni

Qualsiasi addio è sempre sofferto, ma quando ci sono di mezzo anche i figli piccoli è ancora più doloroso. Se poi è coinvolta anche la fama, il mix è davvero esplosivo. Ben lo sanno Chiara Ferragni e Fedez che si sono ritrovati a dover fare i conti con l’epilogo più amaro: lasciarsi dopo 8 anni di storia e 5 di matrimonio.

La coppia un tempo più social d’Italia è scoppiata, gettando i suoi tanti fan nel dispiacere totale. Tanti sperano che sia solo una nuvola passeggera, ma così non sembra affatto. In queste ore, il rapper si è ripreso nell’ascensore della mega penthouse condivisa con Chiara, colmo di scatoloni. Al suo fianco, presente il padre Franco che lo sta aiutando a traslocare. Ironicamente, il rapper ha accompagnato il breve video con la frase: “Mio padre voleva godersi la pensione”.

Fedez e la nuova vita da single: dove si è trasferito

È un periodo di grandi cambiamenti per Fedez. Con l’addio da Chiara Ferragni, il rapper è tornato single, trasferendosi in un appartamento sui Navigli, che sta arredando anche per accogliere i suoi figli, per i quali ha destinato una cameretta tutta loro. Intanto, il rapper ha anche chiuso il suo podcast di “Muschio Selvaggio” alla sua ultimissima puntata.

In questo clima confuso e ricco di novità non proprio piacevoli, la Ferragni è volata con i figli a Dubai dove si godrà la Pasqua, lontana da tutti e tutti.