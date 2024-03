Paola Di Benedetto e il presunto flirt con Fedez: l’influencer vuota il sacco

È Paola Di Benedetto la causa della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni? L’influencer fa chiarezza sul presunto flirt con il rapper.

Si continua a parlare della fine della chiacchierata storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, da settimane si sono detti addio e sono tante le indiscrezioni trapelate da quando sono iniziate a circolare le voci della loro crisi. Insieme dal 2016 si sono sempre mostrati affiatati e innamoratissimi, le cose però negli ultimi mesi sono cambiate e hanno deciso, almeno per il momento, di prendere strade diverse.

I loro tantissimi e affezionati fan si sono accorti subito che c’era qualcosa che non andava, all’inizio però entrambi hanno preferito mantenere il più stretto riserbo su ciò che stava accadendo nel loro rapporto. Giornalisti e paparazzi li hanno seguiti a lungo ed è presto emerso che il rapper ha lasciato il lussuoso attico in cui viveva con la sua meravigliosa famiglia. Per restare vicino ai suoi figli ha però preso in affitto una casa in zona CityLife a Milano, in questi giorni sta mostrando sui social il nuovo appartamento e ciò lascia intendere che le cose con l’influencer non si sono affatto risolte.

Paola Di Benedetto tra Chiara Ferragni e Fedez? Spunta la verità

Mentre il rapper sta arredando la nuova casa in cui è andato a vivere da quando il suo matrimonio è giunto al capolinea, l’amatissima influencer è volata a Dubai per le festività di Pasqua. Sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e relax con i suoi figli, la madre, la sorella Valentina e il suo fidanzato Matteo. Di recente chiacchierando con i suoi tantissimi follower ha ribadito che privatamente è un momento molto doloroso. Senza troppi giri di parole ha anche detto che non è stata lei a prendere la decisione di separarsi.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato insieme i compleanni dei loro figli, stando ai rumors però al momento non si rivolgono la parole, a quanto pare è scoppiata anche una lite alla festa della piccola Vittoria. Non si conoscono ancora i motivi che hanno causato una crisi così profonda, tra le varie indiscrezioni trapelate è però spuntato il nome di Paola Di Benedetto. L’ex madre natura di Ciao Darwin ha davvero avuto un flirt con il rapper che ha causato la rottura dei Ferragnez? A fare chiarezza ci ha pensato proprio lei.

Fedez e Paola Di Benedetto hanno avuto un flirt? L’influencer smentisce

Stando ai rumors circolati nei giorni scorsi il rapper avrebbe preso una sbandata per Paola Di Benedetto, per questo Chiara Ferragni e la sua famiglia avrebbero smesso di seguirla su Instagram. C’è stato davvero un flirt tra lei e Fedez? A mettere a tacere i pettegolezzi è stata lei stessa dopo essere stata contattata dal settimanale Chi.

La nota rivista ha fatto anche sapere che persone molto vicine alla splendida influencer hanno confermato che la notizia del presunto flirt è totalmente falsa. A detta loro l’ex gieffina sta anche valutando di agire per vie legali. In molti continuano però a chiedersi quale sia stato il motivo che ha spinto Chiara Ferragni e Fedez a dirsi addio, si attendono quindi nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.