Kate Middleton, la principessa ha iniziato la chemioterapia: parlano gli esperti

Prima operata all’addome, poi colpita dalla terribile diagnosi di tumore, Kate Middleton ha iniziato la chemioterapia. Scopriamone tutti i dettagli.

La salute è un bene prezioso, che spesso si dà per scontato, ma quando viene meno si comprende ancora di più la sua importanza. Avere dei problemi di salute è un incubo che purtroppo tanti vivono, fonte di sofferenza e forte preoccupazione. Ben lo sa Kate Middleton, che sta attraversando il periodo più brutto di sempre, proprio per via della sua salute.

A gennaio 2024 la moglie di William è stata operata all’addome, per poi scoprire di avere un tumore. Sulle prime, Kate ha tenuto la cosa per sé, anche per proteggere la sua famiglia, composta dai bimbi George, Louis e Charlotte. Questa sparizione improvvisa di Kate ha allarmato il mondo intero, portando perfino alla diffusione di teorie del complotto, secondo le quali la Principessa sarebbe morta. Per smentire tutto questo, Kate è intervenuta, mostrandosi con un video drammatico in cui ha confessato lei stessa il carcinoma e come si stia sottoponendo alla chemioterapia preventiva.

Kate Middleton e la chemioterapia: cosa dicono gli esperti

Sparita per tre mesi dai radar, Kate è riapparsa in un video diffuso in tutto il mondo, in cui ha raccontato come stanno davvero le cose. La reale ha svelato di essersi ammalata di tumore, scoperto durante un’operazione all’addome. Tuttavia, la moglie di William non ha dato molte informazioni, mantenendo la riservatezza sulla tipologia di tumore che l’ha colpita, rimosso durante l’intervento all’addome.

Kate ha svelato come in questa fase si stia sottoponendo alla chemioterapia preventiva: questo dettaglio ha permesso ai medici di fare un quadro più specifico del suo caso. Questo tipo di terapia è anche detto “coadiuvante” ed è volto a contrastare eventuali cellule tumore potenzialmente diffuse in altre parti del corpo, che essendo molto piccole non sono visibili con gli strumenti diagnostici.

Malgrado la massa tumorale sia stata rimossa nell’organo in cui si trovava, quindi Kate deve sottoporsi a questo ciclo di chemioterapia per scongiurare un eventuale diffusione. Di solito, questo tipo di cura dura dai tre ai sei mesi. Avendo solo 42 anni, Kate è una paziente giovane e come tale può sottoporsi anche a una dose intensiva di questa cura, avendo più chance per non avere ricadute.

Kate Middleton, il video sulla malattia fa il giro del mondo

Lo scorso venerdì 15 marzo, il video di Kate in cui ha confessato di avere un tumore ha fatto il giro del mondo, essendo ripreso dai media di ogni angolo del Pianeta. Malgrado sia apparsa magrissima, nelle immagini Kate si è mostrata comunque determinata: nei suoi occhi si legge una grande forza e voglia di guarire.

La reale sta facendo di tutto per proteggere i suoi adorati figli e per questo si è appellata al pubblico, chiedendo la massima privacy.