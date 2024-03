Kate Middleton nel dramma: dall’intervento all’addome all’annuncio del tumore, cosa si sa sulla sua malattia

Kate Middleton sta attraversando un periodo nero: dopo l’intervento all’addome, arriva l’annuncio terribile. La reale è stata colpita da un tumore: vediamo nel dettaglio cosa si sa sulla malattia della Principessa.

È un momento terribile per la Royal Family. Non solo Re Carlo si è ammalato di tumore, ma ora è anche il turno di Kate Middleton. Dopo essere sparita dai radar dalla fine del 2023, la salute della Principessa del Galles è stata compromessa: a gennaio 2024 è stata ricoverata per via di una misteriosa operazione all’addome, poi ha scoperto anche lei di avere un carcinoma.

Se sembrava che stesse recuperando le forze e fosse in netto miglioramento, le cose in realtà non sono affatto rose e fiori. Visto che della reale non se n’è saputo più nulla per settimane, si sono diffuse fughe di notizie implacabili, con tanto di teorie del complotto annesse. Online si è detto un po’ di tutto. Da chi ha supposto che Kate fosse morta, a chi invece pensava che fosse fuggita per via dei tradimenti di William, a coloro che hanno sostenuto la tesi del coma, per spegnere tutte queste voci e fare una volta per tutte chiarezza, Kate è intervenuta con un video che ha scosso il mondo intero, confessando di avere un tumore (scopri qui un retroscena tra la reale e la cognata Meghan Markle).

Kate Middleton e il video sulla malattia: la confessione drammatica

Seduta su una panchina con alle spalle la natura e indosso una maglia a righe, Kate Middleton è apparsa magrissima nel video in cui ha confessato al mondo intero di essere malata di tumore.

Malgrado il suo colorito pallido e il viso scavato, nei suoi occhi e nel suo modo di parlare si evince una forza immensa e una grande determinazione: in questa situazione così difficile la moglie di William è apparsa davvero una dura, mostrandosi tutta d’un pezzo pur raccontando il periodo così difficile, che la vede sottoporsi a una chemioterapia preventiva.

Kate Middleton e il tumore: cosa si sa sulla malattia

Malgrado Kate abbia scoperto del tumore a fine gennaio, la reale ha aspetto diverse settimane per darne notizie. Questo per tutelare i suo figli, Charlotte, Louis e George, suo primo pensiero in questa parentesi drammatica della sua vita.

Per quanto riguarda la malattia che ha colpito Kate non si hanno molti dettagli. Quello che si sa che è stata operata all’addome, ma non per un tumore. Solo durante l’intervento è stato scoperto il carcinoma, che per fortuna è emerso al suo stadio iniziale. Se agli inizi è stata durissima, con lo scorrere della settimane Kate ha trovato la forza per focalizzarsi sulla guarigione, facendo di tutto pur di stare meglio.