Kate Middleton, il grande esempio nonostante la scoperta del cancro: “Non lo permetterò”

È stata lei stessa a rivelare al mondo di soffrire di una grave malattia, ma Kate Middleton non si lascerà abbattere dal cancro che ha scoperto di avere.

Kate Middleton ha letteralmente scioccato il mondo con il suo annuncio in cui ha svelato di avere un cancro. La malattia non è stata specificata ma si sa che riguarda la zona addominale. Potrebbe interessare qualsiasi cosa tra fegato, pancreas, stomaco ed anche polmoni.

Il timore è che possa essere qualcosa di implacabile, cosa che desterebbe ancora più tristezza considerando l’età di Kate Middleton ancora relativamente giovane (42 anni). Ed anche quanto lei sia amatissima dai sudditi. La principessa del Galles e suo marito William, futuro re, sono in assoluto i membri della Royal Family che più ottengono un riscontro positivo da parte della gente.

In molti avrebbero anche che Carlo e Camilla rinunciassero al loro diritto di diventare re e regina d’Inghilterra per cedere direttamente il loro posto a William e Kate Middleton. Tra l’altro anche re Carlo III è affetto da un cancro. Per la Famiglia reale è decisamente un’ora buia, quella attuale.

Ma Kate Middleton, nonostante il cancro che l’ha colpita, si è fatta vedere in video con il suo consueto, bellissimo aspetto. Lei è anche parsa di buonumore ed è come se fosse stata la nuora di re Carlo III a volere fare coraggio a tutti i suoi milioni e milioni di ammiratori.

Kate Middleton, il cancro non cambierà la sua vita

La Middleton era stata operata a metà gennaio proprio per questo motivo. La scoperta del cancro però era arrivata a fine febbraio, dopo che erano giunti i risultati degli esami clinici. E tre dipendenti della clinica londinese dove lei era rimasta in degenza hanno tentato di accedere illecitamente alla sua cartella clinica. Ora si trovano tutti quanti sotto inchiesta.

Anche questo è un altro aspetto che suscita inquietudine. I media d’Oltremanica, pur avendo fatto speculazioni ed illazioni sin dal giorno stesso in cui Kate era stata operata, hanno mantenuto comunque sostanzialmente riserbo e rispetto nei confronti suoi e di Buckingham Palace.

La notizia infatti ci ha messo due giorni a circolare. Il famoso video in cui la Middleton ha svelato la tremenda verità risale a mercoledì 20 marzo 2024. Quello è il giorno in cui è stato girato, mentre il mondo ha saputo della cosa solamente a distanza di due giorni.

Si presume che, da adesso in avanti, di Kate non vedremo più alcuna apparizione ufficiale. I medici le hanno imposto di riposare e sarà così almeno fino a tutto il mese di giugno. Lei nel frattempo sta già seguendo il necessario percorso di cure fatto di cicli di chemioterapia.

E con Kate staranno William ed i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, e la di lei famiglia, composta dal padre Michael Middleton, dalla madre Carole e dalla sorella Pippa e dal fratello James. Tutti quanti loro risiedono nei pressi del Castello di Windsor.

Anche la servitù, tranne qualche stretto collaboratore, non è presente nella residenza di Adelaide Cottage di William e Kate, proprio per garantire loro la massima tranquillità possibile. Ma anche per consentire ai loro tre bimbi di crescere in un contesto che possa essere normale e sobrio. E la rivalità con Meghan Markle non si placa comunque.