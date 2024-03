Kate Middleton, come hanno reagito Harry e Meghan all’annuncio sul cancro

Harry e Meghan hanno scoperto della malattia di Kate in un modo inconsueto: scopriamolo nel dettaglio e come hanno reagito Duchi di Sussex alla terribile notizia.

La Royal Family sta attraversando uno dei periodi più duri di sempre. Re Carlo si è ammalato di tumore, come è accaduto anche a Kate Middleton: per una strana coincidenza, entrambi stanno affrontando un carcinoma, anche se non si sa di che tipologie si tratti.

Ricoverati a gennaio presso il London Clinic per delle operazioni (lui alla prostata, lei all’addome), sia il Re che la Principessa hanno scoperto la patologia, da cui si stanno curando. Tutti e due sotto chemioterapia, la loro salute sta preoccupando il mondo intero: in tanti sono in caccia di maggiori informazioni sulle loro condizioni, di cui non sono state diffuse molte informazioni. Di recente, a rincuorare i fan è stato il video di Kate in cui ha confessato di essersi ammalata di tumore, lasciando tutti con il fiato sospeso. Anche Harry e Meghan hanno appreso la terribile notizia tramite la stampa, come nel caso di Re Carlo. Vediamo nel dettaglio come hanno reagito.

Harry e Meghan, la reazione all’annuncio del cancro di Kate

Confinati in America da anni, Harry e Meghan sono ormai distantissimi dalla famiglia reale. A fronte dei rapporti di ghiaccio con i parenti, non sono stati avvisati direttamente in merito ai problemi di salute di Kate e del Re Carlo. Nel caso del Sovrano, Harry è volato lo scorso mese a Londra per fare una visita al padre appena ha saputo del suo carcinoma.

I Sussex hanno appreso anche i terribili aggiornamenti di Kate direttamente dalla stampa, come tutti i comuni mortali. I reali non avevano la minima idea di cosa stesse passando Kate, quando ha diffuso il video in cui ha confessato al mondo intero di essere malata. Un tempo legatissimi alla Middleton e a William, tanto da conquistare la denominazione di “fantastici quattro”, ormai le cose tra i fratelli e le cognate sono finite, visto che i loro rapporti sono inesistenti.

Harry pronto a tornare a Londra: i dettagli del viaggio

Tramite il loro portavoce, Harry e Meghan hanno fatto sapere come siano vicini a Kate e sperino che guarisca ben presto. Tra poco più di un mese, il Sussex tornerà sul suolo inglese in occasione degli Invictus Games e molti si chiedono se farà visita al fratello e a sua moglie malata (scopri qui un focus sulla chemioterapia a cui si sta sottoponendo la Middleton).

Sicuramente, tutta la questione ha messo in ombra la faida costante dei Sussex, in lotta con la Royal Family da decenni. In questo periodo, Harry e Meghan non hanno particolare appeal, essendo finiti abbastanza ai margini non solo della vita di Palazzo, ma perfino del gossip.