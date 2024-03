“Isola dei Famosi 2024”, arriva la conferma ufficiale: tra i naufraghi l’attore di “Terra Amara”

La partenza de “Isola dei Famosi 2024” è imminente ed è stata confermata la presenza di un famoso attore di “Terra Amara” tra i naufraghi della nuova edizione. Scopriamo di chi si tratta.

È tutto pronto per l’edizione 2024 de “L’Isola dei Famosi”. Per la gioia del pubblico, l‘amato reality-show torna con tante novità rispetto agli anni scorsi.

In primis c’è stato un importante cambiamento nella conduzione: il timone del format è passato da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, un tempo opinionista. Al suo posto subentreranno Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Elenoire Casalegno sarà invece l’invitata in collegamento da Honduras. In partenza dal prossimo 8 aprile, è tanta la curiosità in merito ai naufraghi di questa edizione: tra questi spunta già un nome importante. Si tratta di un famoso attore, conosciuto per la sua interpretazione in “Terra Amara”.

“Isola dei Famosi 2024”, tra i naufraghi l’attore di “Terra Amara”: di chi si tratta

Tra i naufraghi protagonisti a “L’Isola dei Famosi 2024” spicca un noto volto della soap “Terra Amara”. Si tratta di Aras Senol, pronto a sbarcare nell’amato reality, la cui prima messa in onda è prevista per l’8 aprile dalle 21,40 su Canale 5. Originario di Instabul, il classe 1993 ha alle spalle un percorso da atleta, per poi essersi avvicinato al mondo della recitazione. Dopo aver concluso l’Università in in belle arti, la grande fama è arrivata per Ara con la partecipazione alla soap “Terra Amara”, dove veste i panni del personaggio di Cetin Cigerci.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, in passato il gossip ha visto al centro dei riflettori un presunto flirt di Aras con la collega Selin Genc, anche lei nel cast della fiction, voce poi smentita dagli stessi, solo coppia nella trama, ma non nella vita. In realtà, l’attore è legato a Eylul Sahin, apparsa al suo fianco durante un’intervista a “Verissimo” (scopri qui un altro nome tra i naufraghi del reality).

Da “Terra Amara” a “L’Isola dei famosi”: Senol pronto all’avventura nel reality italiano

Durante la sua ospitata a “Verissimo”, Aras Senol aveva accennato di avere in programma degli impegni in Italia, mantenendo però la segretezza.

Ora, è emersa la novità inaspettata: l’attore turco è nel cast de “L’Isola dei Famosi 2024”, vivendo un’avventura per lui tutta nuova, passando così dai set ai panni di naufrago. E i suoi fan non stanno più nella pelle, per vedere come l’attore se la caverà durante questa sfida emozionante.