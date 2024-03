Grande Fratello, la commovente lettera di Beatrice Luzzi, agli ex coinquilini

Il “Grande Fratello” è quasi giunto al capolinea: a margine della finalissima, arriva una commovente lettera di Beatrice Luzzi rivolta agli ex coinquilini.

Tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2024 del “Grande Fratello” spicca Beatrice Luzzi, che ha lasciato un segno indelebile nel reality.

Regista e attrice, la Luzzi è originaria di Roma ed è nata il 14 novembre del 1970. Fin da ragazzina, si è avvicinata alla recitazione, per poi approdare durante il periodo degli studi universitari nelle radio. Il grande successo arriva con la sua interpretazione del personaggio di Eva Bonelli nella famosa soap “Vivere”. In seguito, si distingue nella fiction “Giorni da Leone”, per poi vestire i panni di inviata nel format “Linea Verde”. Negli ultimi mesi, l’attrice è stata impegnata tra le mura della casa più spiata d’Italia.

“Grande Fratello”, la dedicata da lacrime di Beatrice Luzzi

Il “Grande Fratello”sta per giungere al capolinea, con la fine dell’edizione 2024. Edizione che è stata lunghissima, tanto che la maggior parte dei concorrenti arrivati in finale è allo stremo delle forze: molti di loro non sognano altre che uscire, tornando alle loro vite e a riabbracciare i propri cari.

Tra questi spicca Beatrice Luzzi, icona di questa edizione del GF che ha segnato con il suo carattere unico. Il suo temperamento forte e sopra le righe, spesso al centro anche di liti furiose, ha reso il reality ancora più scoppiettante. Di recente, la conduttrice ha condiviso una dedicata toccante, rivolta agli ex concorrenti già usciti dalla casa negli ultimi mesi (scopri qui un addio clamoroso nel format).

Beatrice Luzzi, la lettera toccante per gli ex coinquilini

“Cari ex coinquilini non so perché vi sto pensando tantissimo. Mi mancate”, le parole scritte da Beatrice in una lettera toccante rivolta ai suoi ex compagni di avventura, con cui ha condiviso tanti ricordi durante gli scorsi mesi (qui trovi un focus su un addio clamoroso nel reality a un passo dalla finale).

La Luzzi rivedrà i colleghi tra poco, visto che ormai il reality è praticamente terminato. Il 25 maggio è in programma la serata finale del reality con cui si decreterà il vincitore tra Beatrice, Rosy, Massimiliano e Simona Tagli che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare il voto da parte del pubblico e salire così sul podio dello storico format. Sarà Signorini a leggere il verdetto finale: in molti sperano che sia propria la Luzzi a conquistare la vittoria.