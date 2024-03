Bomba al Grande Fratello, abbandono ad un passo dalla finale: accade di tutto nella notte

Gli animi sono molto tesi nella casa del Grande Fratello dopo l’ultima puntata. Uno dei concorrenti è pronto ad abbandonare il reality ad un passo dalla finale? Ecco di chi si tratta.

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello? Mancano poche settimane alla finale dell’attuale edizione del reality, che andrà in onda su Canale 5 giovedì 4 marzo. Uno dei concorrenti, però, potrebbe abbandonare proprio ora che manca davvero pochissimo.

È successo tutto nella notte, mentre alcuni gieffini stavano chiacchierando nella casa più spiata d’Italia. Uno di loro si è lasciato andare ad un duro sfogo. Alcune frasi e gesti nei suoi confronti l’hanno non poco infastidito ed è per questo motivo che ha minacciato di lasciare il reality ad un passo dalla finale. Ma di chi si tratta?

Stiamo parlando di Alessio Falsone. Rispetto a molti altri concorrenti, ha trascorso meno tempo nella casa: ha varcato la famosa porta rossa circa un mese fa, ma in queste settimane ha dato vita a diverse dinamiche. Sia Perla che Anita si sono mostrate chiaramente interessate a lui, l’atteggiamento della Vatiero ha infatti deluso molto Mirko. I due hanno avuto l’ennesimo confronto nello studio del Grande Fratello, i loro dubbi sono ancora tanti e proveranno a chiarirsi dopo il reality.

Durante l’ultima puntata del programma, ad ogni modo, una battuta di Marco Maddaloni non è piaciuta ad Alessio: con ironia, l’ex gieffino lo ha invitato a stare lontano da Perla. Un altro gesto, poi, ha gettato Falsone nello sconforto. L’areo con il quale i fan hanno detto alla Vatiero di non fidarsi mai di chi sbatte i piedi è stato un duro colpo.

Alessio Falsone abbandona il Grande Fratello? Il gieffino si sfoga nella notte

Parlando con i suoi compagni di avventura, il gieffino nella notte ha detto che ci sono troppe cose che gli danno fastidio e che, in generale, la situazione che si è creata non gli piace. Ci ha tenuto a precisare che nella casa si è divertito, ha fatto la sua esperienza e ha costruito amicizie che porterà fuori, tuttavia non ha l’ambizione di vincere, non gliene frega nulla.

Alessio Falsone ha spiegato di essersi stancato. Ha preso come esempio proprio gli aerei contro di lui e la frase di Maddaloni. Secondo il concorrente, gliene stanno dicendo di tutti i colori nonostante non abbia alcuna responsabilità. Pensa che Marco avrebbe potuto evitare di dargli quella ‘zappata’ in diretta perché non c’entrava nulla.

Visibilmente infastidito, il gieffino ha poi dichiarato: “Basta, io me ne voglio andare fuori dal c***o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo.” Ha ribadito più volte che hanno sbagliato persona e di non avere alcun problema nel pagare e andare via dal programma. Lo farà davvero? Non ci resta che attendere per scoprire se lascerà il Grande Fratello ad un passo dalla finale.