Chiara Ferragni, l’influencer saluta l’Italia e si mostra in bikini: fan in delirio

Chiara Ferragni si prepara a trascorrere lontano dall’Italia questo periodo e porta con sé i piccoli Leone e Vittoria. I fan si sono complimentati per la sua splendida forma fisica.

Chiara Ferragni saluta l’Italia e vola a Dubai. L’imprenditrice digitale, però non è sola: con lei i piccoli Leone e Vittoria. Senza dubbio passerà lì le festività pasquali, mentre negli scorsi giorni ha festeggiato il compleanno prima di Leone e poi della piccola Vittoria.

Ovviamente, alle grandi feste non poteva mancare Fedez. I due da alcune settimane non fanno più coppia e pare proprio, che almeno per il momento, non ci sia aria di sereno per loro. Nessuno sa se li vedremo di nuovo insieme. Inoltre alcune voci parlerebbero di un litigio avvenuto proprio in occasione della festa di compleanno della piccola di casa.

Chiara Ferragni fa la valigia e vola via per le festività pasquali

Chiara Ferragni è stata investita da un periodo senza precedenti. Tutto è iniziato lo scorso dicembre con la vicenda del pandoro gate, poi la fine del suo matrimonio con Fedez. Oggi, l’influencer, in una serie di scatti pubblicati tra le Storie di Instagram, ha mostrato dove si trova.

Per le festività di Pasqua ha scelto come meta Dubai. Non è la prima volta che accade, proprio l’anno scorso in questo periodo aveva scelto di volare sin lì e anche in quella occasione c’erano i suoi due bambini. La location scelta dall’imprenditrice digitale ha lasciato i fan senza parole: un albergo luxury che le permetterà di rilassarsi un po’ e ritrovare l’energia necessaria per poter lasciarsi alle spalle questo periodo critico. Non sono passate inosservate neanche le foto postate nelle scorse ore sul proprio profilo social.

Chiara Ferragni vola a Dubai tra lusso e relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni per trascorrere le festività pasquali ha scelto Dubai, una meta che le permetterà di staccare la spina per un paio di giorni, qui trascorrerà con i suoi bimbi momenti di totale relax. Quello che, però, non è sfuggito ai follower è il suo incredibile bikini. Una serie di scatti mostrano Chiara davanti lo specchio, il costume come si può notare dal logo fa parte del suo brand e ricorda tantissimo il tessuto dei jeans. Sul web sono disponibili anche i prezzi del costume indossato e sappiamo che lo slip sgambato è acquistabile a 78 euro, mentre la parte superiore è trovabile a 88 euro. Il look che ha lasciato gli utenti senza parole ed in in men che non si dica ha fatto il giro del web.