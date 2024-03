Fedez via dall’Italia, la decisione improvvisa: ecco dove andrà

I Ferragnez divorziano e il rapper milanese decide di fuggire all’estero: quanto accaduto negli ultimi mesi grava sulla salute di Fedez.

Il 2023 si è concluso tragicamente per Chiara Ferragni, un moto di sfortuna che sembra perseguitarla anche nell’anno corrente. La crisi coniugale con Fedez rappresentava un tema caldo da diversi mesi, prontamente smentito dai diretti interessati. Nondimeno, l’annuncio della separazione, ha provocato un certo sgomento nell’opinione pubblica. Per quanto entrambi abbiano spiegato di tenere alla tutela della loro privacy (affermazione paradossale), è inevitabile che l’iper-condivisione della loro quotidianità sui social abbia implicato la manifestazione, da parte di utenti e tabloid, di pareri riguardanti l’imminente divorzio.

Fedez si è dissociato dall’accusa di truffa aggravata che pende sul capo della moglie sin dallo scoppio del Pandoro-gate. “Non siamo una persona sola” – disse, concetto che presuppone (non troppo velatamente) il fatto che quanto accaduto all’imprenditrice digitale non lo riguardi minimamente. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso risiederebbe nella scelta del rapper di invitare Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel podcast Muschio Selvaggio.

La convinzione di poter reggere un confronto con uno dei giornalisti più preparati sul territorio nazionale gli si è rivolta contro. “Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi” – è stata la stoccata del direttore, divenuta inevitabilmente virale una volta pubblicata la puntata. Ferragni dunque, già in evidente difficoltà, avrebbe capito di non poter contare sul marito.

Fedez fugge dall’Italia, vola oltreoceano

Come si legge sul settimanale Nuovo, sembra che il rapper milanese abbia intenzione di scappare dal Bel Paese per rifugiarsi (a tempo indeterminato) all’estero. Mentre Chiara Ferragni passa più tempo in aula di tribunale, piuttosto che nel suo attico extralusso nel cuore di City Life, il marito pianifica la fuga. L’imprenditrice, secondo recenti indiscrezioni, avrebbe assunto uno dei più potenti e competenti avvocati divorzisti, in modo da stabilire – sempre di fronte al giudice – a chi affidare le cure dei piccoli Leone e Vittoria.

Nel frattempo Fedez vola alla volta di Miami, dove sembra che voglia trascorrere molto più tempo del previsto. Quanto ha patito negli ultimi due anni grava profondamente sulla sua salute e l’imminente divorzio non contribuisce certo alla sua stabilità psicofisica. Colto di sorpresa dai giornalisti che si presentano alla sua porta, Fedez è apparso particolarmente provato. Come biasimarlo. Del resto, molti della web community sono convinti che la separazione dei Ferragnez sia in gran parte da attribuire al suo comportamento impunito ed egoriferito.