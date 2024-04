Fedez, il rapper mostra ancora la nuova casa sui social: “Sono tornati loro”

Sui social Fedez mostra di nuovo la sua nuova casa ai suoi tantissimi follower e fa sapere che loro sono tornati, cosa ha detto il rapper.

Moltissimi fan speravano che quella tra i Ferragnez fosse una crisi passeggera, sembra però che almeno per il momento non abbiano nessuna intenzione di riconciliarsi. Da settimane ormai non vivono più insieme e sembra che non si rivolgano nemmeno la parole. La nota influencer sui social ha più volte ammesso che per lei privatamente è un periodo molto doloroso, ha anche lasciato intendere che non ha deciso lei di separarsi.

Ospite a Che Tempo Che Fa Chiara Ferragni aveva detto a Fabio Fazio che non era la prima volta che lei e il ‘marito’ vivevano un momento di crisi, ma non erano mai state così gravi. Al conduttore aveva anche detto che non sapeva se questa volta sarebbero riusciti a risolvere i loro problemi, ma sui motivi che li hanno spinti a dirsi addio nessuno dei due fino ad ora si è lasciato trapelare alcun dettaglio.

Fedez sta arredando la sua nuova casa, sui social mostra le foto ai fan

Quando il loro rapporto è entrato in crisi il noto rapper aveva preso una casa in affitto in zona CityLife a Milano per restare vicino ai suoi figli. In molti speravano che lui e Chiara Ferragni facessero presto pace ma ad oggi non è ancora successo. Le cose questa volta sembrano più gravi del previsto, lui ha anche comprato una nuova casa in Piazza Castello nella quale si è trasferito ora che è di nuovo ‘single’. Un appartamento di lusso di ben 400 metri che pian piano sta arredando, tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi seguaci che è ancora vuota ma ha già mostrato alcune foto.

In uno degli scatti che ha mostrato ai suoi affezionati follower si vede un grande salotto con pavimento in parquet e un divano grigio al centro. Ci sono poi grandi vetrate, una poltrona, un mobile con specchio a parete, scaffali e altri complementi d’arredo. Davanti al divano Fedez ha posizionato un tavolinetto di vetro con all’interno molti oggetti, lui stesso con tono ironico ha fatto notare ai fan che c’è anche una banana.

A casa di Fedez tornano ‘loro’, il rapper li mostra con entusiasmo

Il noto rapper non ha ancora finito di arredare il suo nuovo appartamento ma con grande entusiasmo ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan che ‘loro’ sono tornati. Si riferisce ai suoi amati ‘giocattoli’, nelle storie di Instagram ha inquadrato un videogioco da sala e un flipper.

Fedez al momento ha messo in pausa tutto per godersi qualche giorno di relax e vacanza insieme ai suoi figli. Leone e Vittoria, infatti, dopo essere stati a Dubai con Chiara Ferragni si sono recati a Miami con il padre. Con loro c’è anche il nonno paterno, forse anche la nonna ma non è ancora apparsa nelle storie Instagram del rapper. La rottura dei Ferragnez è davvero definitiva o c’è ancora una speranza? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, si attendono nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.