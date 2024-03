Fedez, scoppia in lacrime in studio: la verità sui presunti flirt

Fedez, scoppia in lacrime in studio parlando della fined del suo matrimonio con Chiara Ferragni: la verità sui presunti flirt

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Un momento che i loro fan speravano non sarebbe arrivato mai, dopo sette anni in cui sono stati sulla cresta dell’onda e sono stati considerati da tutti praticamente la famiglia reale italiana. Si sono conosciuti in un periodo in cui entrambi stavano con altre persone, un pranzo con i loro rispettivi fidanzati che fu veramente importante per le loro vite. L’estate successiva Federico decise di menzionarla in una sua canzone e i mesi successivi furono davvero importanti per entrambi, perché si conobbero e finirono per innamorarsi l’uno dell’altro.

Il fatto di essere così tanto diversi portò tantissime persone ad apprezzarli come coppia, soprattutto quando dopo pochi mesi avevo la proposta di matrimonio all’arena di Verona, e poi la notizia del loro primo figlio, ovvero Leone Lucia Ferragni, che è stato subito adottato dal web per il modo in cui, fin da piccolissimo, è stato capace di strappare a tutti una risata davanti all’obiettivo dei cellulari dei suoi genitori. Anche l’arrivo di Vittoria è stato davvero catartico, ma è stato anche un po’ il momento in cui, Chiara e Federico, hanno cominciato a litigare sempre più spesso fino ad arrivare alla rottura definitiva avvenuta dopo San Valentino. Una notizia che è stata davvero come un fulmine a ciel sereno.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni: la sua commozione a “Belve”

La conferma della fine del loro matrimonio, è stata sganciata in modo esplicito da Chiara Ferragni, quando è stata intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Non è chiaro il motivo della loro rottura, ma molte persone sono certa del fatto che tutto sia partito dallo scandalo della Balocco. Infatti le persone che li seguono da tantissimi anni e che sono certi di aver imparato a conoscerli, non hanno dubbi sul fatto che Chiara ci sia rimasta male per il mancato sostegno pubblico da parte di suo marito in un momento così tanto delicata della sua vita. A dicembre, infatti, quando è scoppiato il caso dei panettoni, Federico ha pubblicato uno video sui social a dove si è dissociato e ha ricordato che lui è sua moglie non è una cosa sola, e che dunque che non c’entrava niente quanto accaduto. Sarà stato questo il motivo che ha scatenato la crisi per i Ferragnez?

Forse non lo sapremo mai dal momento in cui in questo momento Chiara e Federico stanno facendo del loro meglio per proteggere la loro privacy. Infatti, proprio in questo periodo, entrambi hanno cominciato a smettere di mostrare i loro figli sui social, dopo anni in cui sono stati esposti più che mai ai cellulari. Insomma, è davvero un periodo di grosso cambiamento per i due, che forse un po’ di rimpianti per essersi esposti così tanto mediatamente in questi anni, iniziano ad averli.

Fedez rompe il silenzio: l’intervista a Belve andrà in onda il 9 aprile

Proprio in questi giorni, anche Federico ha deciso di rompere il silenzio. Dopo l’intervista rilasciata da Chiara da Fazio, ora è arrivato il suo momento di parlare e ha deciso di farlo da Francesca Fagnani a Belve. Proprio durante una chiacchierata con la conduttrice, il rapper milanese ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio e pare che si sia anche commosso, proprio come ha fatto Chiara da Fazio. Due reazioni che lasciano ben sperare ai loro fan, che sono certi del fatto che l’amore tra i due non sia finito del tutto.

Al centro dell’intervista pare che ci sia stato proprio questo argomento e avrebbe anche messo in chiaro che la decisione di non mostrare più i figli, sia stata presa in accordo con Chiara. Soprattutto ci ha tenuto a precisare che non è vero quello che si dice in giro: non c’è stato alcun tradimento, dunque non è questo il motivo che ha scatenato questa crisi così improvvisa, ma comunque sia pare che non si sia sbilanciato più di tanto.