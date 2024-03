Fedez, il rapper mostra la sua nuova casa da single: dove si trova

Le cose non vanno molto bene tra Chiara Ferragni e Fedez, tanto che lui si è trasferito nella sua nuova casa da single: dove si trova?

Ci sono coppie che immaginiamo dureranno per sempre. Poi invece succede qualcosa e la storia d’amore finisce, proprio come è successo a Chiara Ferragni e Fedez. Nel corso degli ultimi mesi l’influencer e il rapper di Milano hanno dovuto affrontare parecchie battaglie, comprese quelle legali della Ferragni per la questione della finta beneficienza con i pandori Balocco.

Insomma, il matrimonio non ha retto e sembra proprio che non ci sia alcun margine per riparare le cose, tanto che Fedez ha lasciato la casa di CityLife e si è trasferito nella sua nuova casa da single. Per qualche settimana Fedez ha occupato un appartamento AirBnb, ma ora sembra aver firmato il contratto per l’acquisto di un attico in cui si è trasferito.

Fedez, l’ennesimo trasloco: dove si trova il nuovo attico da single del rapper

A confermarlo sono i suoi post su Instagram, in cui compare un appartamento piuttosto spoglio, con un grande divano grigio e pieno di scatoloni da riordinare. Mentre Chiara Ferragni è a Dubai con i due figli e parte della sua famiglia, insomma, il rapper si occupa dell’ennesimo trasloco, ma dove si è trasferito il rapper? In un appartamento di 400 metri quadrati nel centro di Milano.

Durante i giorni scorsi i due hanno festeggiato prima il compleanno del figlio Leone con un party a tema videogiochi il 19 marzo e poi la piccola Vittoria, il 23. E sembra proprio che durante la festa della bimba sia scoppiata una lite senza precedenti tra Fedez e Chiara Ferragni, alla vista dell’ennesimo paparazzo. Al termine del litigio lei è scappata via con Vittoria in braccio e Leone per mano.

La diffida di Fedez: Ferragni non può postare il volto dei figli sui social

Insomma, c’è aria di guerra in famiglia, tanto che sembra che Fedez abbia diffidato Ferragni dal postare foto col volto in vista dei figli. Facendo un giro sul profilo Instagram dell’influencer e del rapper, infatti, possiamo vedere numerosi post che ritraggono i 2 figli di spalle. Rimane solo da sperare che i bambini non diventino uno strumento nella separazione dei genitori, sempre ammesso che i due non facciano un passo indietro e riescano a riconciliarsi come coppia.