Diletta Leotta, nuovo tatuaggio per la conduttrice: a chi è dedicato

È un periodo ricco di novità per Diletta Leotta: la conduttrice sfoggia un nuovo tatuaggio, dal profondo significato. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La vita di Diletta Leotta si è rivoluzionata totalmente nell’ultimo periodo. Dopo tanti amori tormentati, tra cui l’attore Can Yaman, con cui si è lasciata a un passo dalle nozze, finalmente la conduttrice sportiva ha trovato la felicità: il destino ha portato nella sua vita Loris Karius, calciatore tedesco, incontrato casualmente nella romantica cornice di Parigi. Appena i due hanno incrociato il loro sguardo si sono innamorati perdutamente.

Dopo una frequentazione, le cose sono ben presto diventate serie, portandoli a diventare genitori: lo scorso 16 agosto, proprio nel giorno del suo compleanno, Diletta ha dato alla luce la figlia Aria. La scorsa estate, inoltre, Loris ha chiesto la mano della sua amata, ma essendoci di mezzo la nascita della bimba, la coppia ha mantenuto la cosa per sé. Solo nelle ultime settimane ha diffuso la notizia, svelando come sia alle prese con i preparativi della cerimonia. In questo periodo così felice, Diletta ha deciso di tatuarsi un qualcosa che le ricordi per sempre questi attimi magici (scopri qui un focus sulla trasformazione della Leotta negli anni).

Diletta Leotta e il nuovo tatuaggio: il significato dolcissimo

Volati a Berlino, patria di lui, Karius e Diletta hanno fatto un gesto super romantico. La coppia ha realizzato un tatuaggio condiviso, dedicato alla loro bambina. “Aria 18.8.23” è la scritta che entrambi si sono incisi sul corpo: la presentatrice si è tatuata la data di nascita e il nome della figlia sul braccio, mentre il calciatore sulla mano.

Il risultato è stato immortalato in uno scatto condiviso su Instagram da Diletta, insieme alla didascalia “Tanto divertimento, amore e bellissimi tatuaggi a Berlino”, le parole della conduttrice: il contenuto ha fatto un boom di like e commenti.

Diletta Leotta e Karius: i dettagli delle nozze

Leotta e Karius sono pronti a dire il fatico sì la prossima estate. La coppia si sposerà in Sicilia (regione di origine di Diletta), in uno splendido resort delle Isole Eolie: in questo periodo sono in corso i preparativi dell’immensa cerimonia con cui coroneranno il loro amore.

Giugno è il mese in cui si sposeranno, anche se per ora resta segreta la data del grande evento. È anche misterioso l’abito che sfoggerà la Leotta.