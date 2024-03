Diletta Leotta in vacanza a Berlino: la giacca della conduttrice stupisce i fan, quanto vale

In vacanza a Berlino Diletta Leotta ha sfoggiato un fantastico look, sapete quanto vale la giacca che indossa? La cifra è da capogiro.

Sempre incantevole e in forma smagliante non passa mai inosservata agli occhi dei suoi affezionati e tantissimi fan. Questi infatti non perdono mai occasione per farle notare quanto sia straordinariamente bella e super seducente, toglierle gli occhi di dosso è praticamente impossibile.

Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax insieme a Loris Karius, con loro sicuramente c’è anche la piccola Aria. Dopo essersi presi una piccola pausa dagli impegni quotidiani si sono recati a Berlino, dove stanno ammirando la città e stanno provando le tipiche specialità culinarie del posto.

A Berlino con un look da urlo, Diletta Leotta come sempre è pazzesca

La meravigliosa conduttrice di Dazn oltre ad essere amatissima sul piccolo schermo vanta un importante seguito anche sui social, dove aggiorna quotidianamente tutti coloro che la seguono e la amano. Ad oggi sul suo profilo Instagram conta ben 9,1milioni di follower, questi perdono completamente la testa ogni volta che la vedono. I suoi post fanno sempre il boom di apprezzamenti e like, specie quando mette in risalto le sue fantastiche forme infuoca subito il web.

Il prossimo giugno Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno a nozze e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio quando era al settimo mese di gravidanza, per mesi però non hanno ufficializzato la novità perché volevano concentrarsi il più possibile sulla nascita della figlia.

Durante la vacanza a Berlino si sono fatti un tatuaggio, lui sulla mano mentre lei sul braccio, entrambi il nome della figlia e la sua data di nascita. La favolosa conduttrice nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha mostrato ai fan alcuni momenti del viaggio in Germania, uno dei suoi look non è passato inosservato. Casual e comoda ma sempre con stile, indossa una maglia crop bianca che mette bene in risalto la sua fantastica forma fisica, jeans viola e una giacca nera di pelle. Ammirandola in tutta la sua magnifica bellezza e sensualità i suoi seguaci non hanno capito più nulla.

Tutti pazzi per la giacca di Diletta Leotta, la cifra però non è per tutti

La giacca in stile biker della splendida conduttrice ha subito catturato l’attenzione dei suoi tantissimi fan e in molti si sono chiesti quanto vale. Il lussuoso capo è firmato Balenciaga, con esattezza si tratta della ‘Racer Unity Sports Icon in pelle nera semilucida di toro leggera. Fa parte della collezione Estate 2024 della Maison di Kering, al momento costa quasi 10mila euro, un prezzo che di certo non è per tutti.

In posa con la giacca di pelle aperta sfoggia come sempre un fisico mozzafiato e come al solito tutti gli occhi erano puntati su di lei, i suoi seguaci non riuscivano più a smettere di ammirarla in tutto il suo splendore. Questi l’hanno riempita di complimenti e like, tra i vari commenti si legge: “Sempre stupenda sexy e solare”, “Bellissima”, “Hai fatto risorgere il muro di Berlino” e molti altri ancora, i fan impazziscono per lei.