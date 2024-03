Diletta Leotta, com’è cambiata negli anni? Spunta un video inedito: la trasformazione

Oggi è tra le donne più belle dello spettacolo italiano, ma com’era Diletta Leotta agli inizi della sua carriera?

Sono tantissimi i volti che si alternano sui nostri piccoli schermi televisivi, tra quelli che però – sin da subito – hanno saputo conquistare una grossa attenzione su di sé, è impossibile non citare proprio lei: Diletta Leotta. Esordita nel mondo dello spettacolo quando era solo una ragazzina, la giovane conduttrice siciliana ha saputo subito contraddistinguersi dalle sue colleghe, diventando facilmente un punto di riferimento del mondo sportivo.

Attualmente volto di DAZN, Diletta Leotta ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Poi, dopo aver calcato le migliori passerelle ed aver debuttato in tv come valletta, la giovane siciliana ha scelto di catapultarsi nel mondo del calcio, decidendo di non abbandonarlo mai più. Oggi è un volto affermatissimo, che vanta interviste a nomi importanti dello sport.

Se da una parte non si può fare a meno di notare la sua professionalità e bravura, dall’altra – se è vero che anche gli occhi vogliono la propria parte – è bene sottolineare che non può assolutamente passare inosservata cotanta bellezza. Oggi Diletta è tra le donne più affascinanti dello spettacolo, ma sapete com’era agli inizi della sua carriera?

Diletta Leotta giovanissima, spunta un video del passato: com’era e com’è cambiata

Da diversi anni a questa parte, la vita di Diletta Leotta è completamente cambiata. Dopo aver detto definitivamente ‘addio’ a Daniele Scardina e Can Yaman, la conduttrice sportiva ha ritrovato il sorriso accanto a Loris Karius, attuale portiere del Newcastle, formando insieme a lui la famiglia che ha sempre sognato. Nel mese di agosto, nel giorno del suo compleanno, è diventata mamma per la prima volta della piccola Aria. Molto prest, inoltre, convolerà a nozze con il suo principe azzurro.

Tutti coloro che seguono ed amano Diletta Leotta, però, si sono sempre chiesti come fosse la conduttrice agli inizi della sua carriera e come sia cambiata nel corso degli anni. A svelare ogni cosa, ci ha pensato un video della pagina Instagram @prima_volta_di, che mostra la splendida siciliana alle prese con un casting. Eccola qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di 🧿 (@prima_volta_di)

A quanto pare, sembrerebbe che dal filmato siano passati più o meno 15 anni. Ciò significa, quindi, che all’epoca la Leotta fosse solo una ragazzina. Quello che, tuttavia, lascia un po’ tutti perplessi è che da allora Diletta non è affatto cambiata. Certo, sicuramente era più immatura nei lineamenti. Oltre a questo, però, si può vedere ad occhio nudo che la conduttrice continua ad essere sempre la stessa.