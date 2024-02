“Avevo paura”: Diletta Leotta non si trattiene più, il retroscena che commuove

Diletta Leotta svela un particolarissimo retroscena, in una confessione che commuove tutti i fan della conduttrice tv.

Già da diverso tempo, ormai, Diletta Leotta si è guadagnata il titolo di più amata dagli italiani. La conduttrice televisiva e radiofonica catanese è una star di prima grandezza, una presenza che sul piccolo schermo e sui social è impossibile non notare, adorata anche da chi non segue il calcio e lo sport.

I fan della prima ora della regina di DAZN rimangono sempre loro, gli sportivi, che stanno scoprendo come Diletta abbia ormai ampliato la sua dimensione a 360 gradi. La Leotta è richiestissima in ogni dove, l’abbiamo vista all’opera nelle scorse settimane in Spagna, nell’ultimo periodo nella Coppa Italia di basket, qualche giorno fa come al solito inviata radiofonica al Festival di Sanremo. Dovunque, un autentico trionfo per lei.

Presenza scenica di spicco per la 32enne, classe, eleganza e sensualità da vendere, sono i suoi punti di forza. Quelli che la rendono regina non solo della tv, ma anche dei social, con oltre nove milioni di followers su Instagram. Tornata nel pieno del suo fascino anche dopo essere diventata madre della piccola Aria. Da qualche mese, la dimensione genitoriale le ha decisamente cambiato la vita, in una maniera totalmente imprevista.

Diletta Leotta, dopo la nascita della figlia è cambiato tutto: l’intervista che svela ogni cosa

Diletta si è raccontata in un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’, spiegando i retroscena legati alla maternità e alcuni dettagli inediti.

Nessuna preoccupazione nell’ammettere quelli che erano i suoi timori: “Avevo paura di diventare madre, ora mia figlia è la gioia più bella“, il titolo in copertina che descrive bene il tutto. Le cose del resto si sono sviluppate in maniera inattesa. Diletta è rimasta incinta dopo solo pochi mesi dall’inizio della frequentazione con Loris Karius. Ma l’amore è sempre imprevedibile. E ora non solo è diventata madre, infatti la prossima estate sposerà il suo fidanzato.

I fan continuano ad essere dalla sua parte e la sostengono in tutto e per tutto. Diletta, dal canto suo, apprezza la vicinanza del suo pubblico e fa qualsiasi cosa per dare sempre il meglio. La voglia di esserci è più forte che mai e, nonostante i nuovi impegni da madre, è piena di energia e ogni volta illumina la scena.