Angelina Mango prenderà parte ad un evento speciale: quando e dove si esibirà la cantante

In attesa della partecipazione al prossimo Eurovision di Malmö, Angelina Mango conferma l’esibizione per un evento speciale: dove e quando.

La cantante Angelina Mango non si ferma un attimo, in questo periodo sta cavalcando l’onda del successo, lanciando singoli in rotazione in tutte le classifiche, partecipando a diverse trasmissioni televisive, in qualità di ospite, come la presenza a “Che Tempo che fa”, invitata da Fabio Fazio, e confermando la sua partecipazione a diversi importanti eventi.

Dopo i singoli di successo di fine 2023, la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “La noia”, siamo tutti in trepidante attesa della sua esibizione, in rappresentanza dell’Italia, sul palco della Malmö Arena, di Svezia, dove si terrà il prossimo Eurovision, nei primi giorni di maggio. Ma in queste ore la cantante ha confermato la sua esibizione anche a un altro importantissimo evento internazionale.

Angelina Mango parteciperà a un importantissimo evento internazionale: dove si terrà

“Menomale che ero seduta, quando l’ho saputo”, ha specificato la Mango, sul suo profilo social, dopo essere stata invitata a un festival storico e prestigioso a livello mondiale. Infatti, la cantante lucana ha ricevuto l’invito per partecipare all’iconico festival musicale dell’Isola di Wight, un appuntamento imperdibile, che raccoglie il meglio della musica internazionale.

La Isle Wight Festival è in programma il prossimo 20/23 giugno 2024, sull’isola britannica. Angelina mango ha dato conferma del suo concerto per la giornata del 22 giugno, sul River Stage, in apertura degli headliner. Insieme a lei, sullo stesso palco, si esibiranno importanti artisti come Pet Shop Boys, Natalie Imbruglia e Keane.

Le tappe del tour europeo di Angelina Mango, cantante sempre più internazionale

Naturalmente, come evidenzia il cartellone, sarà dato un piccolo spazio alla cantante italiana, ma già presenziare a uno dei festival più storici al mondo è davvero incredibile. Inoltre, come accennato, la partecipazione al festival inglese non è altro che l’ennesimo appuntamento al quale la Mango non può mancare.

Oltre all’Eurovision, il prossimo 30 marzo, Angelina salirà sul palco del Club Sala di Madrid, mentre il 6 aprile sarà al Sant Jordu Club di Barcellona, il 7 aprile all’Here at Outernet di Londra, il 13 aprile all’Afas Live di Amsterdam. E ancora, a giugno, oltre al festival dell’Isola di Wight, canterà il 27 a Bellinzona, in Svizzera, durante la rassegna Castle on Air, in compagnia di Annalisa.

Insomma, il successo di Angelina Mango non si arresta, anzi, diventa sempre più esteso in ambito europeo. Una bella soddisfazione, per lei e per tutto il pubblico italiano. Tra l’altro, proprio recentemente, l’artista si è confidata, parlando un po’ di sé e del suo passato: Angelina Mango, il racconto della cantante: “Mi sentivo frustrata”.