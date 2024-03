“Andrà all’Eurovision”, bomba su Amadeus: arriva la svolta dopo Sanremo

La prima serata di una delle kermesse musicali più seguite al mondo si avvicina a grandi falcate: ecco l’annuncio a sorpresa su Amadeus.

Dal 7 all’11 maggio in Svezia si terrà la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che incollerà allo schermo telespettatori da mezzo mondo. A rappresentare l’Italia è Angelina Mango, che porterà sul palco della Malmö Arena il brano che le ha permesso di vincere il 74esimo Festival di Sanremo, ovvero La noia. Ma non sarà l’unica a far sventolare alto il tricolore perché, per la gioia di Amadeus, sarà presente anche un inviato speciale.

“Sarà con noi a Eurovision 2024”, si legge nel post apparso di recente sui social e diventato virale nel giro di una manciata di minuti. “Farà parte del team che a maggio partirà per Malmö”, al settimo cielo il conduttore, che può essere certamente orgoglioso per il traguardo che ha raggiunto. E all’intervistatrice che gli chiede cosa porterà in Svezia risponde senza troppi giri di parole: “Un pallone da calcio, una cassa per ascoltare la musica e… un’altra maglietta!”.

Un grande annuncio per Amadeus: Josè sarà inviato all’Eurovision Song Contest 2024

Non ci sarà solamente la vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, all’Eurovision Song Contest 2024 per rappresentare l’Italia all’interno della kermesse. Come rivelato sui canali social ufficiali di Radioimmaginaria, infatti, Josè Sebastiani sarà inviato dall’emittente in Svezia per raccontare la manifestazione. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la diretta di Ti accompagno a scuola: “Questa volta però anche lui sarà senza pass…Che cosa succederà?”.

Il concorso si terrà alla Malmö Arena dal 7 all’11 maggio e vedrà avvicendarsi sul palco tantissime star della musica. Può gioire Amadeus, la notizia lo avrà sicuramente reso orgoglioso. Forse più preoccupata la mamma, Giovanna Civitillo, che dovrà tenere a bada tutta l’apprensione (fisiologica, è chiaro) per un’avventura del genere, nonostante il figlio sia abbastanza abituato a girare in lungo e in largo per via delle competizioni calcistiche – come da sua stessa ammissione.

Spensierato, il 15enne sa già cosa mettere nella valigia: “Tre cose che non possono mancare? Un pallone da calcio, per palleggiare in stanza, una cassa per ascoltare la musica ad alto volume e…Un’altra maglietta!” sono state le sue parole.