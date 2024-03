Angelina Mango, il racconto della cantante: “Mi sentivo frustrata”

In passato Angelina Mango si sentiva frustrata, non era soddisfatta della sua vita, le rivelazione della cantante lasciano tutti senza parole.

Tantissimo è il successo che sta conquistando grazie al suo incredibile talento. L’amatissima cantante grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi si è fatta conoscere dal pubblico e dai telespettatori e da quel momento si sta facendo sempre più spazio nel mondo della musica.

Lo scorso febbraio l’abbiamo vista sul noto palco dell’Ariston come concorrente della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Con le sue esibizioni ha lasciato per l’ennesima volta tutti a bocca aperta, è stata proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria della kermesse musicale e nei prossimi mesi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest con il suo brano ‘La noia’.

Era insoddisfatta, il racconto di Angelina Mango spiazza

Oggi è una cantante amatissima e sta raggiungendo importanti traguardi, in passato però ha dovuto fare i conti con momenti molto delicati e difficili. In un’intervista concessa a ‘7’ de Il Corriere della Sera ha raccontato come si sentiva prima della sua partecipazione ad Amici. Proprio come nella sua canzone ‘La noia’ la cantante si definisce una ‘bambina incasinata’.

Ha raccontato di essere cresciuta velocemente, per lei sono arrivate presto molte responsabilità, come quella di prendersi cura di chi aveva accanto. A detta sua vedere in modo crudo quello che la vita offre quando sei solo una bambina incasina e fa subito capire che non sarà tutto liscio. Ha poi continuato dicendo che col tempo i traumi si snodano e forse il suo essere molto cinica deriva proprio da lì.

Col tempo Angelina Mango si è abituata a vedere anche nelle cose negative il comico, ancor prima però che accadesse tutto ciò che li ha scombussolati. Prima di approdare ad Amici la sua vita era decisamente diversa rispetto ad oggi e non si sentiva affatto soddisfatta. Da due anni aveva finito la scuola, si era iscritta all’università ma decise di mollare quindi faceva la babysitter. Coloro che aveva intorno avevano le idee chiare sulla quotidianità, a lei invece mancava un impegno stabile, che fosse lo studio o un lavoro, le mancava la stabilità quotidiana.

Amici per Angelina Mango è stata una svolta, prima si sentiva frustrata

Senza giri di parole la talentuosa cantante ha fatto sapere come si sentiva prima della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Queste le sue parole: “Mi frustrava e mi sentivo diversa. Non mi sentivo soddisfatta e volevo rendermi utile a me stessa.” Ad un certo punto le arrivò una proposta ed erano due le ipotesi che aveva a disposizione, quella di andare all’estero a studiare inglese oppure trovare il coraggio di buttarsi, così decise di mandare un demo e alcuni video.

Approdare nel noto talent show condotto da Maria De Filippi è stata per lei una vera e propria svolta. Quando l’hanno richiamata Angelina Mango è andata a Roma per fare il provino, per prendere il treno si era sveglia alle 4 e quando l’hanno presa non è potuta nemmeno tornare a casa. Si recò direttamente in hotel per fare la quarantena prima di entrare nella scuola, da quel momento la sua vita è totalmente cambiata.