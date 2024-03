“Se n’è andato”, dramma nella scuola di Amici: il racconto è tra i più amari

Nella scuola di Amici non mancano i momenti toccanti e le confessioni fatte ai ragazzi. Vediamo insieme cosa è successo.

Manca pochissimo al serale di Amici. Il talent, condotto da Maria de Filippi, è infatti giunto alla fase finale, dove 15 allievi si metteranno in gioco portando sul palco le loro abilità nel canto e nel ballo. Come ogni edizione, sono state formate le tre squadre capitanate dagli insegnanti della scuola. La prima coppia, quella più temuta, è composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, poi c’è quella di Lorella Cuccarini con Emanuel Lo ed Anna Pettinelli insieme a Raimondo Todaro.

Nelle puntate del daytime andate in onda su Canale 5, abbiamo visto i coach dare un parere su ogni singolo allievo. Non sono mancati i momenti di sconforto da parte per i ballerini e i cantanti che, dopo aver sentito le dure parole dei propri insegnanti, sono scoppiati a piangere.

Nel corso di questa edizione sono stati diversi i concorrenti che non hanno retto alla pressione del programma e hanno scelto di abbandonare il talent. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Matthew e Mew. Ma anche Ayle aveva lasciato la scuola, per poi ripensarci.

Amici, masterclass con gli allievi: arriva il racconto toccante di Laura Valente

È stata la sua insegnante Anna Pettinelli a farlo tornare e a dargli la maglia d’oro del serale. Il cantante, che spesso è arrivato ultimo nella classifica dei giudici esterni, ha un mondo interiore tutto da scoprire. Non ha una vocalità perfetta e spesso stona, ma emoziona il pubblico con le sue esibizioni.

Nella puntata andata in onda venerdì 15 marzo su Canale 5, gli allievi hanno cantato davanti ad un’ospite d’eccezione. Si è, infatti, tenuta una masterclass con Laura Valente, mamma di Angelina Mango ed ex cantante dei Matia Bazar, la quale ha dato i suoi personali consigli agli allievi su come migliorare.

In particolare, dopo l’esibizione di Ayle, ha raccontato un momento per lei difficile, ossia la scomparsa della sua metà, Pino Mango. Dopo aver ripercorso la sua carriera, ha spiegato: “Nel 2014, mio marito se n’è andato in un attimo e prima abbiamo pensato a ricominciare a vivere, non è stato facile” ha ricordato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lagiornatadeivip_

Per poi aggiungere: “Angelina aveva 13 anni e Filippo 19. Un paio di anni dopo ho cominciato a capire quanto fosse bello comunicare ai ragazzi come voi tutta la mia esperienza”. La loro è una famiglia tutta di musicisti. La Mango, vincitrice del festival di Sanremo 2024, ha voluto rendere omaggio al papà nella serata delle cover, ma anche suo fratello Filippo suona e spesso l’accompagna in tour.