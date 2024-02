Kate si è rifugiata nell’affetto dei figli: il gesto privato molto commovente

Il conto alla rovescia è iniziato: Kate Middleton tornerà operativa tra poco più di un mese. La Principessa, nel frattempo, si culla nell’amore dei figli.

I medici hanno previsto un periodo di degenza di diverse settimane. I sudditi britannici non avranno modo di vedere Kate fino al termine delle vacanze pasquali (quest’anno, in data 31 marzo). Nel frattempo la Principessa del Galles si è trasferita ad Adelaide Cottage, nel parco dei Windsor, in modo da allontanarsi dalla possibile invadenza dei paparazzi e dalla frenesia della metropoli londinese. William si divide tra gli innumerevoli impegni pubblici – ancor più gravosi in seguito alla diagnosi di tumore di Re Carlo III – e la sua famiglia.

Come spiega DiPiù, sembra che l’erede al trono fosse seduto al fianco della moglie, quando il sovrano regnante decise di contattarlo. La coppia si trovava nel soggiorno del Cottage, sul divano, in compagnia del piccolo Louis. Carlo III ha comunicato repentinamente al figlio i risultati delle ultime analisi, chiedendogli di conseguenza di sopperire alla sua mancanza nelle settimane seguenti.

Kate rimarrà lontana dai riflettori per un periodo definito, dunque, e il monarca dovrà rinunciare agli impegni pubblici a tempo indeterminato. Si vocifera, per altro, che la patologia tumorale diagnosticata sia molto più grave di quanto la Gran Bretagna possa immaginare. E mentre William appare sempre più assorbito dal suo ruolo – rispettando gli insegnamenti di Elisabetta II: “la Corona prima di tutto” – la Principessa del Galles si fa cullare dall’amorevolezza dei suoi figli.

L’amore come miglior medicina

Il settimanale DiPiù ha raccontato come la degenza di Kate Middleton sia allietata dalla presenza costante dei piccoli George, Charlotte e Louis. Durante il ricovero presso la London Clinic, la Principessa contattava i figli in videochiamata, in modo da concedere loro un barlume di normalità. In particolare, mentre il primo e la secondogenita godono delle capacità per comprendere la situazione (uno ha 10 anni, l’altra 8), il più piccolo della famiglia ha accusato – è comprensibile – maggiormente l’assenza della mamma.

Lou Bug, per quanto appaia vivace, forte ed intraprendente, non ha ancora compiuto 6 anni, per cui la vicinanza con Kate diviene una vera necessità per il principino. Quest’ultimo non ha lasciato la futura Regina consorte un solo secondo in seguito alle dimissioni dalla clinica. Una fonte di palazzo, recita DiPiù, ha confermato: “Le coccole di George, Charlotte e soprattutto Louis sono un balsamo per Kate: stare con i suoi bambini è la medicina migliore per lei“.

E mentre William è tornato inevitabilmente alla frenesia consona alla vita di Palazzo, la Principessa del Galles si è rifugiata nella dimora paradisiaca di Adelaide Cottage insieme a ciò che più cura il suo animo e il suo spirito: i suoi tre gioielli.