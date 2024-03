Kate Middleton, arriva la stoccata da Meghan Markle? L’affondo nel momento più difficile

I sudditi britannici attendono il ritorno di Kate Middleton. Nel frattempo, Meghan Markle commenta indirettamente quanto accaduto.

La coppia perfetta ha fatto un passo falso. Un incidente di percorso che, secondo alcune testate britanniche, corrisponde ad un “indicibile errore”. Un tempo si consumò lo scandalo in merito ai ripetuti tradimenti di Carlo III – all’epoca Principe del Galles – ai danni della prima moglie, Diana Spencer. Ora, un editing fatto male viene tradotto come il “declino della monarchia britannica”. Come se non bastasse, le scuse pubbliche di Kate Middleton riguardo la foto incriminata non hanno certo contribuito a placare gli animi. Le giustificazioni di Kensington Palace hanno avvolto la moglie dell’erede al trono in un tornado di biasimo e indignazione.

“Never complaine, never explaine” (“Mai lamentarsi, mai spiegare”): fu questo il motto della Regina Elisabetta II, un mantra che diventa profondamente attuale nell’era digitale e tecnologica, con la comunicazione lampo prodotta dai social network e la possibilità di milioni di utenti di commentare quanto accade in tempi record.

Ogni parola in più è benzina su un fuoco, destinato a divenire un incendio laddove non venga privato dell’ossigeno. Il silenzio stampa rappresentò l’ancora di salvezza della monarchia britannica, anche nei momenti di profondo sgomento pubblico. Gli eredi, così come il sovrano regnante, dovrebbero interiorizzare nuovamente l’eredità dell’ultima vera regina nel Novecento. Nel frattempo, qualcuno oltreoceano gioisce silenziosamente.

Il passo falso di Kate e il sorriso beffardo di Meghan

Meghan Markle ed Harry non hanno commentato direttamente quanto accaduto nelle ultime ore. Ci hanno pensato i seguaci e sostenitori ad esprimere la loro più sincera opinione in merito al fantomatico “errore indicibile” di Kate Middleton. Su PageSix, una fonte ha realizzato un paragone tra le due consorti reali, sostenendo che l’ex attrice di Suits non avrebbe mai commesso uno sbaglio come questo.

Qualcun altro, sempre sulla rivista indipendente, espone un confronto tra le coppie: “Le stesse regole non si applicano ad entrambe” – i Duchi del Sussex sarebbero stati “annientati” per incidente di percorso simile, dice la fonte. Ebbene, forse il commentatore/la commentatrice ha mancato di leggere quanto espresso sulle pagine delle varie testate internazionali.

Kate Middleton è stata ampiamente criticata dalla stampa, così come il personale amministrativo di Kensington Palace. Sarah Vine, editorialista del Daily Mail, ad esempio, ha invitato i Principi del Galles a “fare chiarezza su ciò che sta realmente accadendo, o rischiare di affogare in un pantano creato da loro stessi”. Si tratta comunque di attendere poche settimane: il periodo di degenza di Kate dovrebbe concludersi al termine delle vacanze pasquali.