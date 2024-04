Harry, c’è la data del rientro a Londra: incontrerà Carlo e Kate Middleton?

Harry è pronto a rientrare a Londra per un importante appuntamento e molti si chiedono se avrà un faccia a faccia con il Re Carlo e la cognata Kate Middleton.

È un momento tremendo per la Royal Family con la salute in bilico di Re Carlo e Kate Middleton. I due reali se la stanno vedendo brutta: dopo essere stati operati d’urgenza, combinazione entrambi hanno scoperto di avere un carcinoma dovendo sottoporsi in seguito a un ciclo di chemioterpia.

Se il Sovrano ha ufficializzato la malattia praticamente subito, Kate ci ha messo invece più tempo: sparita dai radar, si sono scatenate molte teorie del complotto secondo le quali la Middleton sarebbe perfino morta. A fronte di tutte queste voci non vere, la Middleton ha voluto fare chiarezza sulla sua condizione, con un toccante video in cui ha confessato al mondo intero la malattia che l’ha colpita. Nelle immagini è apparsa visibilmente dimagrita, ma nei suoi occhi si legge una grandissima forza e voglia di farcela. In questo clima così movimentato, in tanti si chiedono come stia reagendo Harry e se tornerà a Londra per stare vicino ai parenti.

Harry, pronto a rientrare a Londra: il motivo

Trasferitosi in America ormai da anni, Harry è pronto a tornare a Londra a breve. Ma non per trovare i suoi parenti malati. Il reale metterà piede a Londra in occasione degli Invictus games, manifestazione dedicata ai veterani di guerra con disabilità, inventata dal Duca stesso dieci anni fa. In occasione dell’importante traguardo, il reale torna a Londra per festeggiare.

In parallelo sembra che incontrerà il padre e la cognata malata. Appena ha saputo della malattia del Sovrano, Harry è corso in America per una visita lampo non ufficiale, durata meno di 24 ore. Nel caso di Kate non ha fatto lo stesso e probabilmente la vedrà il prossimo 8 maggio, giorno in cui è prevista il suo approdo nel Regno Unito. Tuttavia, l’incontro non è stato ufficializzato.

Royal Family, Meghan e la scelta inaspettata dopo la malattia di Carlo e Kate

Mentre Hary è pronto a tornare a Londra, dove incontrerà probabilmente Carlo e Kate, Meghan Markle non ci pensa proprio a tornare nel Regno Unito.

In questo momento così delicato per i parenti del marito, la Markle ha preso una scelta inaspettata, che non è stata esente da critiche: la 40enne ha lanciato un suo brand di lifestyle, riguardante i prodotti per la casa, gli accessori e perfino il cibo. Inoltre, sarebbe prossima a prendere parte a un documentario di cucina di Netflix. Questi nuovi impegni della Markle hanno irritato moltissimo la Royal Family, nel timore che la moglie di Harry possa sfruttare il titolo per aumentare le vendite e la visibilità.