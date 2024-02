Tennis, Sinner punta la seconda posizione: brutto stop per il rivale Alcaraz

Jannik Sinner punta la seconda posizione nella classifica Atp di tennis, con il rivale Carlos Alcaraz che si è trovato a subire un bruttissimo stop. Ma cosa sta succedendo?

Quello che appare evidente è il percorso di crescita netto del tennista italiano che ora sogna di insidiare la prima posizione occupata dal serbo Novak Djokovic.

Le vittorie al Rotterdam Open e soprattutto all’Australian Open hanno permesso al tennista altoatesino di fare un balzo in avanti, superando nella classifica generale il russo Daniil Medvedev, che ora è alle sue spalle di oltre 250 punti. Davanti a Sinner però ci sono ancora lo spagnolo Carlos Alcaraz, lontano 535 punti, e Novak Djokovic, appunto, che ne ha addirittura 1600 di più.

Va specificato che il tempo è tutto dalla parte di Jannik, il quale è nato nell’agosto del 2001 e quest’anno compirà appena 23 anni. Molti meno rispetto al serbo, che ne farà a maggio 37; mentre ancora più giovane è lo spagnolo, il quale è un classe 2003 e con cui si prospetta una grande sfida per almeno i prossimi 15 anni. Ora però è arrivata una notizia che ci fa capire come Sinner sia potenzialmente lanciato per la posizione numero due al mondo. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Lo stop di Alcaraz spiana la strada a Sinner

La strada per Jannik Sinner sembra spianata nella classifica Atp del tennis mondiale. Questo anche per il brutto stop capitato allo spagnolo Carlos Alcaraz. A Rio de Janeiro, l’Iberico stava disputando il torneo Atp 500, che ha dovuto abbandonare per un infortunio. Si è subito capito che non si trattava di qualcosa di leggero, tanto che il tennista classe 2003 è scoppiato a piangere in campo per via di un problema alla caviglia che ha interrotto la gara contro il brasiliano Monteiro.

Dopo le lacrime ha parlato l’atleta che ha specificato: “Non so dire quale sia l’entità del mio infortunio, farò dei test e vedremo se sarà qualcosa di serio o no”. E ancora: “Stando al fisioterapista però non dovrebbe essere nulla di grave. Ho provato a giocare qualche game, ma sentivo dolore e non riuscivo a muovermi bene”.

Ora Sinner ha l’opportunità di migliorare il suo ranking e di superare Alcaraz prima che questi rientri. Come detto, tuttavia, queste due giovani stelle si fronteggeranno a lungo nei prossimi anni. Il talento per dividersi tutti i premi, come hanno fatto in passato Nadal, Federer e Djokovic stesso, non manca sicuramente.