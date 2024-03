E’ arrivata l’ora di riprenderselo a tutti i costi per Federica Pellegrini. E’ in astinenza da quando ha smesso di allenarsi: la rivelazione.

Federica Pellegrini, figura iconica del nuoto mondiale, ha recentemente annunciato con fermezza il suo desiderio di tornare ad un qualcuno o qualcosa che manca ormai da troppo tempo.

L’ex campionessa di nuoto, nota per le sue mille battaglie in piscina, ha rivelato di sentirsi in astinenza e di voler recuperare tutto il terreno finora perduto.

Federica Pellegrini, pianificato il ritorno a chi o cosa la faceva stare davvero bene: il sorprendente annuncio

Come madre responsabile e determinata atleta, Federica Pellegrini ha già iniziato a pianificare il suo ritorno sotto un determinato punto di vista, assicurandosi di avere tutto sotto controllo per poter dedicare il giusto tempo a chi o cosa aveva più a cuore.

Il suo annuncio senza giri di parole riflette la sua determinazione e la sua passione per il nuoto, confermando che il desiderio di eccellenza e realizzazione personale non conosce limiti.

Il significativo cambiamento di Federica Pellegrini, da quando non si allena più: a chi o cosa si riferisce l’ex campionessa

Da quando ha smesso di dedicarsi agli allenamenti, concentrandosi invece sui doveri di madre per la piccola Matilde, Federica Pellegrini ha notato un cambiamento significativo.

Sebbene abbia accettato con gioia il ruolo di genitore e abbia fatto del benessere della figlia la sua priorità assoluta, la sensazione di non essere più in sintonia con il proprio fisico l’ha spinta a prendere una decisione risoluta.

Tuttavia, Federica è consapevole che tornare all’attività fisica intensiva richiede una pianificazione accurata, specialmente considerando gli impegni legati alla cura della sua bambina. Tra gli orari per la pappa e le dormite, l’ex campionessa di nuoto sa di dover trovare il giusto equilibrio per poter tornare a dedicarsi completamente al proprio allenamento.

Il desiderio di Federica di tornare in forma non si limita solo al recupero della sua prestanza fisica, ma include anche il desiderio di ritrovare quella sensazione di potenza e libertà che solo lo sport può offrire.

Sebbene abbia ottenuto già successi straordinari nella sua carriera di nuotatrice, il fuoco interno che la spinge a superare i propri limiti è ancora acceso e pronto a guidarla verso nuove sfide.