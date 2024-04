Dusan Vlahovic ritrova l’amore: chi è la bellissima fidanzata dell’attaccante della Juventus

Dusan Vlahovic ha ritrovato l’amore, frequentandosi con una bellissima modella. Scopriamo chi è la fidanzata dell’attaccante della Juventus.

Con il pallone nel dna, Dusan Vlahovic si è affermato sulla scena sportiva, diventando una stella del calcio. Di origine serbe, è un talentuoso attaccante della Juventus e della nazionale serba.

Classe 2000, oltre ai suoi successi in campo, più volte è finito al centro dei riflettori per i suoi amori. In passato legato a diverse fiamme, secondo il gossip il calciatore avrebbe avuto anche un flirt anche con la Miss Italia Carolina Stramare. Ma ora, nel suo cuore ci sarebbe un altro amore. Si tratta di una modella dalla bellezza immensa.

Dusan Vlahovic pizzicato con lei: chi è la fiamma del calciatore

Essere un calciatore di successo, significa anche di avere i riflettori puntati addosso. Non solo si finisce al centro delle cronache sportive, ma anche di quelle rosa. Questo è successo anche a Dusan Vlahovic spesso nel mirino del gossip per i suoi amori.

Dopo il presunto flirt con Carolina Stramare, il noto calciatore avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di un’altra modella: si tratta della bellissima Vanja Bogdanovic, di origini serbe. Dalla bellezza immensa, a differenza del calciatore non è attiva sui social, avendo un profilo chiuso e pochissimi follower. I due sono stati pizzicati insieme, intenti a passare il Capodanno in modo romantico.

Dusan Vlahovic e la storia con Vanja: alcune curiosità

Non è la prima volta che Dusan e la Vanja si frequentano: i due hanno avuto una storia in passato per poi allontanarsi. Negli ultimi mesi sembrano essersi avvicinati nuovamente, tanto da formare una coppia molto unita. Nelle storie Instagram in evidenza, il calciatore ha raccolto uno scatto ricordo in cui si scambia un dolce bacio con la nuova fiamma.

Solo la scorsa estate era stato avvistato in vacanza con la bellissima modella bionda Sophia Elena, sparita poi nel nulla. Ora, sembra che nel cuore del calciatore ci sia solo Vanja. L'amore avrebbe fatto bene al calciatore che dopo un periodo un po' sotto tono in campo, è tornato a risplendere ottenendo ottimi risultati. C'è chi vocifera che i due siano pronti al grande passo, dicendo il fatidico sì a breve, rumors però non confermato dai diretti interessati, che stanno mantenendo la relazione lontana dai riflettori.