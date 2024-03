“Se potessi dirti addio”, tutti i dettagli sulla nuova serie Mediaset: il cast e quando andrà in onda

Sta per partire la nuova serie targata Mediaset, “Se potessi dirti addio”, attesissima dai telespettatori: il cast e la data della messa in onda.

Con toni trionfalistici, Mediaset ha annunziato la messa in onda, dopo mesi di lavorazione, della sua nuova serie tv, “Se potessi dirti addio”, diretta dai coniugi Tognazzi, Ricky e Simona Izzo. Il progetto vede il ritorno in televisione di due attori molto amati, Gabriel Garko e Anna Safroncik. Mediaset punta tutto su questo mistery drama prodotto dalla Jeky Production.

Si tratta di una miniserie in sei episodi nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, e sarà suddivisa in tre serate da due puntate ciascuna. Oltre che sui canali in chiaro, ovviamente sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, insieme a vari contenuti extra, immagini di backstage e tante altre chicche. Quando andrà in onda?

“Se potessi dirti addio”, la nuova miniserie tv di Mediaset: sei puntate per tre serate

La sceneggiatura, scritta da Maurizio Momi, Stefano Ceccarelli, Simona Izzo, Leonardo Valenti, Donatella Fossataro e Francesco Giuffè, porta sullo schermo una storia molto articolata e ricca di colpi di scena. Elena, interpretata da Anna Safroncik, è una neuropsichiatra che vive una vita formalmente perfetta. Ha un marito innamoratissimo, che si chiama Lorenzo, e due figli bellissime, Anita e Arianna. Una notte, però, Lorenzo viene investito da un’auto pirata.

Questo è l’antefatto, ma la narrazione riprende un anno dopo, quando la donna torna al suo lavoro, dopo il periodo di lutto. Qui incontra Marcello, interpretato da Gabriel Garko, un uomo che ha tentato il suicidio e che ha perduto la memoria. Elena è la dottoressa che si prende cura di lui. Mano a mano che la sua terapia fa effetto sulla mente dell’uomo, riemergono dettagli inquietanti del passato.

Chi è in realtà Marcello? Ha qualcosa a che fare con la morte di Lorenzo? Elena e Marcello si avvicineranno durante il percorso terapeutico e insieme riusciranno ad arrivare alla verità. Oltre ai due protagonisti, nel cast sono presenti Myriam Catania, autrice e doppiatrice che ha partecipato anche al GF Vip 2020, Marco Cocci, Clara Greco, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale.

Quando andrà in onda la prima puntata della serie tv

La prima puntata, in onda il prossimo 29 marzo, in prima serata su Canale 5, narrerà dell’incidente che sconvolge la vita di Elena e che poi darà origine alla vicenda. Dopo la tragica morte di Lorenzo, Elena è pronta a tornare al suo ruolo in ospedale. Qui le viene affidato un misterioso paziente, soprannominato “Paziente 13”, un uomo che ha perduto la memoria a seguito del tentativo di togliersi la vita.

Di lui non si sa nulla, e nemmeno lui stesso può fornire le informazioni necessarie, avendo completamente perso ogni ricordo. Elena, poco dopo, scopre che l’uomo è stato rinvenuto vicino al luogo dove il marito Lorenzo è stato investito. Una coincidenza? Elena non crede. Non resta che sintonizzarsi, venerdì prossimo, per sapere come va a finire.