Gabriel Garko, i suoi flirt prima del coming out: tutte belle e famosissime, ma una è insospettabile

Avete mai saputo i dettagli circa i flirt di Gabriel Garko prima del suo coming out? Abbiamo deciso di svelare tutto.

Uno degli attori che con la sua bellezza disarmante, il suo talento smisurato all’interno del mondo della recitazione e la sua propensione verso l’interpretazione di personaggi iconici che hanno segnato un’epoca è proprio lui, il grande Gabriel Garko. Nel corso della sua carriera, è riuscito a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori in fiction come Il bello delle donne, Orgoglio e pregiudizio e moltissime altre. Il suo volto è stato associato anche a diverse storie d’amore con altrettante donne dello spettacolo prima del coming out: andiamo ad approfondire questo spetto della vita privata dell’attore.

Il successo di Gabriel comincia con il famoso concorso di bellezza Mr. Settimo Torinese, nel 1990, dove si aggiudica la vittoria. Nel 1993, prende parte al corpo di ballo del programma Scherzi a parte, esordendo qualche mese dopo nel cortometraggio Troppo caldo, diretto da Roberto Rocco, che successivamente lo ha diretto in altre opere cinematografiche.

Garko si fa conoscere nel mondo televisivo anche grazie ad alcuni ruoli iconici, che gli sono stati dati in fiction che hanno ricevuto moltissimo consenso. Tra cui la sopracitata Il bello delle donne e, nel 2006, L’onore e il rispetto. O, ancora, Rodolfo Valentino e Caldo Criminale.

Uno degli argomenti che hanno particolarmente infastidito l’uomo sono state le notizie false circa i suoi interventi di chirurgia plastica che, a detta dei media e dei giornali, lo avrebbero assolutamente rovinato. A tal proposito, Gabriel ha voluto chiarire la questione affermando: “Per una foto fake di me sul web, dove sembravo molto gonfio, ho sofferto molto. Ho trascorso cinque giorni davvero molto difficili e ho fatto una pulizia totale degli amici”.

Gabriel Garko, tute le storie d’amore prima del coming out

Qualche tempo fa, in diretta televisiva al famoso programma Grande Fratello Vip, Gabriel Garko – dopo moltissimi anni – ha deciso di fare coming out prendendo coraggio e ricevendo tantissimi applausi per la sua dichiarazione, che lo ha reso finalmente felice e libero. Ma prima della rivelazione, chi sono state le donne che ha avuto al suo fianco?

L’attore ha avuto molteplici fidanzate, tutte appartenenti al mondo dello spettacolo. Una fra le tante è Eva Grimaldi, attualmente anche lei sposata con una donna. È stato proprio Gabriel a farle da testimone. Oggi, infatti, tra i due vige un rapporto di stima, affetto, ma soprattutto grande amicizia.

La seconda donna legata a Garko è stata Manuela Arcuri che, intervistata qualche anno fa ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che l’amore con Gabriel era assolutamente vero, così come tutti i momenti di passione che hanno condiviso insieme.

Inoltre, vi sono state delle storie d’amore interamente costruite dai manager. Volete sapere qual? Quella con Serena Autieri, con Serena Coppola e infine con Adua Del Vasco, ormai conosciuta come Rosalinda Cannavò, la quale ora è una sua grandissima amica.