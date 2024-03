Pechino Express, è tutto vero quello che si vede in tv? La rivelazione

E’ senza dubbio uno dei reality più amati di sempre, ma cosa e quanto c’è di vero in Pechino Express? Scopriamo insieme la verità

Con le sue poche puntate della nuova stagione alle spalle, Pechino Express è già sulla bocca di tutti e soprattutto è diventato senza dubbio uno degli argomenti più discussi del momento. In particolare, però, e come spesso accade, molti si chiedono quanto ci sia di vero in ciò che ci viene mostrato e dunque anche nella gara avvincente portata avanti dai concorrenti.

Questa, in un certo senso, potremmo definirla un po’ come la domanda più atavica e sempre pronta a tornare in voga nel mondo dei programmi televisivi. Capaci di tenerci incollati alla televisione, alle volte non possiamo fare a meno di chiederci proprio quanto ci sia di reale e quanto invece sia un po’ programmato: ma qual è la verità su Pechino Express? Scopriamola.

Un clamoroso successo per Pechino Express

Iniziata solo da poche puntate, l’undicesima stagione di Pechino Express ha già ammaliato tutti noi e soprattutto ci sta tenendo tutti incollati al televisore ogni giovedì, in attesa di poter scoprire nuovi posti insieme ai concorrenti di quest’anno. Sicuramente il cast, che sin da subito è stato in grado di aggirare la presenza della telecamera e arrivare a tutti noi in modo più diretto, ha contribuito a renderla sin da subito una delle stagioni più amate.

Inoltre, non possiamo certo fare a meno di citare anche la presenza senz’altro molto amata di Fru: in veste di co-conduttore e inviato del più che noto e amato Costantino Della Gherardesca, il giovane membro del gruppo The Jackal ha portato una vera e propria ventata d’aria fresca all’interno del format di Pechino Express. Insomma, non è certo un mistero se ogni anno proprio l’inizio delle puntate di questo specifico reality sia tra gli eventi più attesi e imperdibili di tutto il palinsesto. Ma quello che in molti si sono chiesti, ora, ha piuttosto a che fare con la veridicità di quanto vediamo.

La verità di Pechino Express è questa

Ebbene, dopo tanta curiosità e anche perplessità negli anni da parte di tutti noi, a rispondere a questa domanda che da sempre aleggia ci pensa proprio una delle concorrenti più amate di questa edizione di Pechino Express. Stiamo parlando proprio di Eleonora Caressa, che ha deciso di partecipare insieme al padre e noto telecronista che tutti noi conosciamo. La giovane, cavalcando l’onda delle puntate registrate che ora vanno in onda, ha infatti deciso di aprire un box domande proprio sui social e sul suo canale instagram.

E proprio attraverso queste domande, la giovane Eleonora ha avuto modo di spiegare come proprio la Rotta del Dragone programmata da Pechino Express sia stata una delle cose più faticose mai fatte in tutta la sua vita. Ma, soprattutto, ha chiarito una volta per tutte che tutto ciò che vediamo è vero e che dunque di finto non c’è proprio nulla. Anzi, conclude, forse è anche più difficile di quanto viene mostrato a noi telespettatori.