Pechino Express, cicogna in arrivo per uno dei personaggi più celebri dello show: l’annuncio spiazza tutti

Per un amatissimo personaggio di Pechino Express è in arrivo la cicogna: l’annuncio social ha emozionato tutti i suoi follower.

Pechino Express è uno dei reality più amati della televisione italiana. Il 7 marzo 2024 ha esordito con l’undicesima edizione su Sky Uno e in streaming su Now. Nella prima puntata, i telespettatori hanno avuto modo di scoprire le coppie, presentate da Costantino Della Gherardesca – di nuovo al timone -, questa volta affiancato da Fru. L’anno scorso, infatti, c’era Enzo Miccio. Il comico dei The Jackal svolge il ruolo di inviato.

Il primo appuntamento ha visto subito in scena delle prove durissime per i concorrenti, ma tra scalate e corse infinte, tutti sono riusciti ad arrivare al traguardo finale. La tappa, che ha visto all’ultimo posto la coppia Italia-Argentina (formata da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal) non era eliminatoria. Quindi nessuno ha dovuto lasciare il viaggio denominato La rotta del Dragone. A quanto pare, però, per uno dei protagonisti c’è una grossa sorpresa, dato che diventerà papà per la prima volta.

Pechino Express, il concorrente diventerà papà: l’annuncio arriva sui social

La nuova edizione di Pechino Express è cominciata ad inizio marzo, ma il reality viene registrato qualche mese prima. Quindi, i concorrenti sono già tornati a casa, ognuno alla propria vita. Per qualcuno, però, al ritorno c’è stata una bellissima sorpresa: Damiano Carrara ha, infatti, annunciato sui social, insieme a sua moglie Chiara Maggenti, che presto diventerà papà per la prima volta. La coppia lo ha fatto sapere nelle scorse settimane.

La rivelazione è stata decisamente inaspettata ed è arrivata in seguito all’esperienza del pasticciere a Pechino Express. Ha preso parte al reality accompagnato da suo fratello Massimiliano, formando la coppia dei ‘Pasticcieri’. Nella prima puntata il giudice di Bake Of Italia – Dolci in forno, ha dimostrato, con il suo compagno di viaggio, di avere tanta grinta ma soprattutto una forte voglia di arrivare fino alla fine. Non ha, infatti, nascosto di essere molto competitivo e di aver partecipato alla gara per conquistare la vittoria.

Damiano, quindi, dopo aver vissuto un’esperienza unica, è stato travolto da una delle notizie più belle della sua vita: sua moglie Chiara è in dolce attesa. I due si sono sposati il 9 luglio del 2022, in una cerimonia da sogno, in mezzo alla natura: hanno celebrato il matrimonio a Lucca, in un antico borgo. A distanza di circa 2 anni, sono pronti ad accogliere il primo figlio, di cui, al momento, non si conosce il sesso.