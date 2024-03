Melissa Satta, lo sfogo a “Verissimo”: “Ora basta, è una cosa personale”

Duro sfogo di Melissa Satta durante la sua ospitata a Verissimo, cosa ha detto la nota conduttrice a Silvia Toffanin.

Non è un periodo semplice per la splendida e nota conduttrice e showgirl, nelle scorse settimane si è infatti ritrovata a fare i conti con accuse davvero pesanti che riguardano la sua sfera personale. Per circa un anno è stata legata sentimentalmente a Matteo Berrettini, erano usciti allo scoperto in occasione del suo compleanno e sembravano molto felici insieme.

Sui social si mostravano spesso insieme e sembrava che la relazione procedesse a gonfie vele, ad un certo punto però i fan hanno notato che c’era qualcosa che non andava. È stato il noto tennista di recente ad ufficializzare la fine della loro storia d’amore, precisando che tra loro non è successo nulla di particolare. Ha voluto anche ringraziare l’ex fidanzata per gli intensi momenti vissuti insieme, a detta sua continuerà ad esserci stima e rispetto tra loro.

Offese e insulti dopo la rottura con Berrettini, Melissa Satta sbotta a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 24 marzo, la conduttrice ha confermato che lei e l’ex fidanzato sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura. Tra le varie cose si è detta felice che Berrettini sia tornato a giocare e ha precisato che lei e il figlio Maddox continueranno a fare il tifo per lui.

Melissa Satta ha poi ricordato momenti dolorosi vissuti mentre stava con il tennista, come quando l’hanno accusata di aver causato la fine della sua carriera perché portava sfortuna. Anche dopo la fine della loro storia d’amore è stata duramente attaccata, questa volta però lei non è rimasta in silenzio. Troppo gravi sono le accuse che le hanno rivolto a livello personale, quando l’hanno etichettata come una ‘sex addicted’ ha sofferto molto e ha deciso di denunciare.

La splendida conduttrice a Silvia Toffanin ha detto che le è dispiaciuto tornare in televisione per parlare di argomenti così delicati. Lei è sempre stata riservata ma questa volta non poteva rimanere in silenzio, sente di avere una responsabilità non solo come mamma ma anche nei confronti di tutte quelle donne che si sentono sbagliate anche se non hanno fatto nulla.

Melissa Satta si sfoga a Verissimo, cosa ha detto sulla violenza psicologica che ha subito

Melissa Satta non capisce come si possa arrivare a scrivere certe cose, in merito alle accuse ricevute dopo la rottura con Matteo Berrettini ha detto: “Questa è una cosa personale, anche se io lo fossi, come fanno a saperlo?” Ha poi continuato dicendo che le parole hanno un peso e non può accettare che l’abbiamo definita in un certo modo, soprattutto perché non è la verità.

Più volte ha ribadito che quella che ha subito è una pesante violenza psicologica, si è definita una donna normale e non pensa di essere una persona volgare. Alla Toffanin ha poi detto che la cosa che le dispiace di più è il fatto che Maddox potrebbe leggere ciò che hanno scritto su di lei, questa cosa la fa soffrire molto. La nota conduttrice ha poi ribadito che la violenza psicologica è grave quanto quella fisica.