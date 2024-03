Melissa Satta dimenticata in un batter d’occhio: cosa è costretta a subire dal suo ex

Melissa Satta è tornata single dopo circa un anno d’amore. Il suo ex fidanzato l’ha già dimenticata? Ecco cosa è costretta a subire in seguito alla rottura.

Della loro crisi si parlava già da un po’ e, da qualche settimana, la rottura è stata ufficializzata. Melissa Satta era convinta di aver trovato la sua anima gemella ma, dopo circa un anno d’amore, è di nuovo single. L’ex fidanzato l’ha già dimenticata? L’indiscrezione trapelata non sembra lasciare dubbi.

La splendida conduttrice e showgirl è stata legata sentimentalmente per circa un anno a Matteo Berrettini. I due sembravano più complici e innamorati che mai, ma col tempo le cose sono cambiate e hanno deciso di prendere strade diverse. Il motivo che li ha spinti ad allontanarsi? Questo i diretti interessati non lo hanno rivelato. Stando, però, a quanto ha spiegato lui tra loro non sarebbe successo nulla di particolare.

Quando ha confermato la fine della loro storia d’amore, ci ha tenuto a ringraziare l’ex fidanzata per il tempo che hanno trascorso insieme. A detta sua, continua ad esserci molta stima reciproca anche dopo la rottura. Il noto tennista non si è lasciato sfuggire altri dettagli. Lo stesso ha fatto sapere che non ama parlare della sua vita privata.

Nemmeno Melissa Satta ha rivelato nulla sulla fine della sua relazione con Berrettini. Si è, però, lasciata andare ad un duro sfogo, a causa di una serie di notizie trapelate sul suo conto. Di che cosa si tratta? Alcuni giornali l’hanno etichettata come una ‘sex addicted’, una definizione che l’ha mandata su tutte le furie, perché si è sentita offesa come persona, come madre e soprattutto come donna.

Melissa Satta, l’ex ha già voltato pagina? Chi è la sua presunta nuova fiamma

Per la splendida showgirl non è un periodo semplice. E ora potrebbe aggiungersi il fatto che, forse, l’ex fidanzato si sia già dimenticato di lei, a poche settimane dalla rottura. Matteo Berrettini è stato pizzicato con un’altra donna, infatti: a quanto pare, la Satta è solo un ricordo lontano per lo sportivo.

A diffondere la notizia del nuovo ‘flirt’ del tennista è stato Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5. Ha anche mostrato una foto che lo ritrae insieme alla presunta nuova fiamma mentre chiacchierano in un bar. Lei è Federica Lelli, nota per essere l’ex fidanzata del cantante Ultimo.

Melissa Satta è stata davvero dimentica da Matteo Berrettini così in fretta? Al momento, quest’ultimo non ha né confermato né smentito la sua nuova relazione. Non è, tuttavia, una certezza che stia già frequentando un’altra donna dopo la fine della sua storia d’amore con la meravigliosa conduttrice. Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.