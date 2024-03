Ilary Blasi, la conduttrice litiga in strada con il figlio Cristian: i dettagli

Sembra che nella famiglia Totti ci sia stata qualche discussione: al centro dell’attenzione, questa volta, Ilary Blasi e il figlio Cristian

E’ capitato a tutti noi di discutere nel bel mezzo della strada o, ancora, di lasciarsi andare a piccoli momenti di tensione in pubblico. Niente di strano, almeno per quanto ci riguarda, ma che nel caso dei vip può invece attirare molta più attenzione.

Questo è proprio il caso di quanto successo nei giorni scorsi a Ilary Blasi e al figlio Cristian: i due, infatti, sono stati scovati e paparazzati nel bel mezzo di un momento particolare che non ha potuto fare a meno di accendere la curiosità di tutti noi.

Momento di tensione in famiglia

Ebbene sì, sembra proprio che non sia nulla che riesca a sfuggire ormai ai paparazzi. Proprio loro, infatti, sono riusciti a intrappolare un momento molto particolare e singolare della vita di Ilary Blasi. L’ex letterina, infatti, è stata trovata e immortala in un momento senz’altro di tensione con il figlio Cristian Totti. I due sono stati avvistati proprio per le strade di Madrid, ovvero lì dove il giovane si è ormai trasferito in pianta stabile per diventare uno dei calciatori della Rayo Vallecano.

A essere succulento, però, non è tanto l’avvistamento in sé, quanto piuttosto l’atteggiamento che avevano madre e figlio al momento degli scatti. Ilary Blasi e Cristian Totti, infatti, sembravano essere reduci da una discussione, come ipotizzato da molti osservando le loro posture e anche l’espressione accigliata dell’ex letterina e conduttrice dell’Isola dei famosi. Non è certo inusuale, d’altronde, che si possa generare qualche attrito o anche discussione in famiglia, ma in molti si sono chiesti il motivo proprio che si celasse dietro il loro atteggiamento teso.

La discussione tra Ilary Blasi e il figlio

In realtà, secondo quanto emerso da alcune voci, non si tratterebbe di una discussione in piena regola ma piuttosto di una semplice visione di vedute differente come spesso può capitare anche tra madre e figlio. Il motivo dell’attrito tra i due, infatti, era l’organizzazione della serata, sulla quale sembravano dunque non trovare un punto di incontro, e più in generale l’organizzazione inerente al periodo che avrebbero trascorso a Madrid.

Insomma, un semplice litigio come potrebbe capitare a chiunque di noi. L’emergenza, dunque, può tranquillamente rientrare: solo pochi giorni dopo, infatti, tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno e anzi il giovane Cristian sarebbe subito tornato a casa per poter festeggiare il compleanno della sorella Isobel insieme al resto della famiglia. E per quanto riguarda papà Francesco? Con lui (e ovviamente l’immancabile Noemi Bocchi, compagna già da qualche anno del calciatore) i figli trascorreranno invece le vacanze di Pasqua, durante le quali Ilary si dedicherà un viaggio all’estero.