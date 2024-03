Antonino Spinalbese, l’ex di Belen ha una nuova fidanzata: di chi si tratta

E’ il più che chiacchierato ex di Belen, oltre che uno degli ex concorrenti del Grande Fratello: ma chi è la sua nuova fiamma? Scopriamolo

Mentre l’amore sembra ancor faticare a decollare per la showgirl argentina, che dopo quello che sembrava l’amore per lei definitivo con Elio Lorenzoni deve ora affrontare una nuova delusione amorosa nella sua vita, non si può invece dire lo stesso per uno dei suoi ex.

Stiamo parlando proprio di Antonino Spinalbese, ex di Belen e anche padre della dolce Luna Marì, che ora sembra aver trovato nuovamente l’amore: ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo.

Le difficoltà di Antonino Spinalbese

Ebbene sì, sembra proprio che Antonino Spinalbese sia ora arrivato il momento di godersi l’amore e soprattutto la tranquillità della propria vita. Tutti noi, d’altronde, abbiamo avuto modo di vedere come l’ex di Belen non riuscisse a dare pace al proprio cuore, come d’altronde lui stesso ha raccontato nel corso della sua esperienza come concorrente e inquilino della casa del Grande Fratello Vip. All’interno di queste mura, infatti, più volte il giovane ha parlato della fine della sua storia con la showgirl argentina, soffermandosi in particolare sull’amore indiscusso che prova per la figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese, insomma, non ha mai fatto mistero di aver rivoluzionato tutte le sue priorità da quando è diventato papà, rendendogli così ancora più complesso e difficile riuscire a trovare l’amore. Ma, soprattutto, nel corso dell’edizione del Grande Fratello Vip (di cui è stato uno dei protagonisti indiscussi) ha confessato di aver vissuto con difficoltà e come una sorta di sconfitta proprio la rottura con Belen, ovvero la madre di sua figlia. Ora, però, il giovane sembra essere pronto a voltare pagina e soprattutto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Dopo che l’abbiamo visto flirtare e scherzare numerose volte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, senza mai però sembrare davvero intenzionato o anche solo disposto a impegnare il suo cuore (fin troppo occupato dalla presenza della dolce e piccola Luna Marì), sembra proprio che adesso per Antonino Spinalbese sia arrivato il momento di aprirsi all’amore. Il giovane, infatti, è stato proprio di recente fotografato in dolce compagnia per le strade di Milano. Al suo fianco, infatti, c’era la venticinquenne e tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez.

Nonostante non siano ancora arrivate dichiarazioni o conferme dai diretti interessati, secondo molti non ci sarebbero dubbi. Per Antonino Spinalbese sarebbe ora arrivato il momento di vivere una nuova storia d’amore e ci sarebbe anche una prova per molti inequivocabile. All’interno delle stories da lui pubblicate sul suo profilo ufficiale, infatti, sarebbe stata caricata anche una foto ritraente un occhio molto particolare e dal fascino inequivocabile che corrisponderebbe proprio a quello di Ainhoa Foti Rodriguez.