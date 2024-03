Belen, la verità sulla relazione intima con Claudia Galanti: ci sono le prove

Dopo la foto del bacio che si sono scambiate, in tanti si sono chiesti che legame abbia Belen Rodriguez con Claudia Galanti: arriva la verità.

Cosa c’è tra Belen Rodriguez e Claudia Galanti? Entrambe single, recentemente sono state pizzicate mentre si stavano scambiando un affiatato bacio per strada. Finalmente, è emersa la verità sulla loro relazione speciale.

Il servizio del bacio tra Belen e Claudia è stato pubblicato dal settimanale Nuovo Tv, che ha rivelato i dettagli del legame che c’è tra le due sudamericane. Nessuno si sarebbe mai immaginato una simile unione, eppure è così.

La relazione tra Belen Rodriguez e Claudia Galanti, cosa c’è tra di loro

Belen Rodriguez e Claudia Galanti sono state immortalate durante un incontro per strada a Milano mentre si stavano scambiando un bacio sulle labbra. Un’immagine piuttosto insolita, che ha subito scatenato una serie di domande riguardo al loro reale rapporto. Le due sudamericane sono single ed entrambe hanno avuto una sfilza di delusioni d’amore.

E proprio adesso che la show girl argentina ha chiuso la relazione con Elio Lorenzoni, è arrivata l’immagine di questo bacio ‘saffico’. A spiegare che rapporto ci sia tra di loro è stato il sopracitato settimanale, secondo cui Claudia e Belen sarebbero unite da una lunga amicizia. La Galanti, poi, avrebbe una sorta di adulazione per la Rodriguez, sia per la sua bellezza che per la sua carriera. Dunque sono due buone amiche, che si sono salutate teneramente per strada.

Essendo entrambe sudamericane, sono due donne molto passionali e per questo si salutano con tanto affetto. Non ci sarebbe nulla dietro quel bacio che si sono scambiate per strada, se non il bene e la stima reciproca. Entrambe hanno sofferto per amore e, probabilmente, con il tempo si sono legate sempre di più proprio sostenendosi nei momenti di difficoltà vissuti. La Galanti ha un ex marito, padre dei suoi figli, che è finito in prigione. Mentre la storia di Belen è più nota al grande pubblico.

Prima di incontrare Elio Lorenzoni aveva avuto l’ennesima delusione d’amore, sempre con Stefano De Martino, con il quale ha provato a stare assieme per ben tre volte. Pare che dopo quest’ultima rottura – come Belen ha raccontato in televisione – abbia attraversato un momento molto doloroso e sia finita in depressione, smettendo di mangiare e di prendersi cura di sé. Con il tempo e con l’affetto della famiglia, è riuscita a superare tutto e adesso, anche se è tornata single, non ha perso il suo sorriso.